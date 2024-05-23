Программа «Жасыл ел»: как школьники и студенты могут заработать на каникулах

Фото: пресс-служба акимата Астаны

О «Жасыл ел» на брифинге в службе коммуникаций города Астаны рассказал руководитель городского управления по вопросам молодежной политики Самат Ибраев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Проект реализуется с 2005 года для воспитания у подростков и молодежи чувства защиты окружающей среды, а также побуждения к труду.

Главным условием программы является возраст, то есть участвовать могут школьники, студенты и безработная молодежь от 14 до 35 лет.

«В прошлом году в летнее время было трудоустроено 4200 молодых людей, в этом году также планируется трудоустроить 4200 подростков и молодежи. Молодежь обеспечивается заработной платой в размере 64 тыс. тенге и специальной формой «Жасыл ел». Школьники, чтобы работать по проекту, должны обратиться к социальному педагогу в учебном заведении», – рассказал Самат Ибраев.

Подростки в возрасте 14-17 лет привлекаются на работы, не превышающие 4 часов в день. Они будут заниматься уборкой в столичных парках, озеленением школьных дворов.

Прием заявок начнется с 31 мая по адресу: ул. Б. Сокпакбаева, 14/4 ВП 13.

В управлении отметили, что безработные молодые люди, которые трудоустроены в строительные компании, получат заработную плату с места работы, а также дополнительную премию в размере 64 тыс.тенге в рамках проекта «Жасыл ел» – при 8-часовом рабочем дне.