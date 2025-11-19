Развитие регионов, особенно в последние годы, стало одним из приоритетов государственной политики республики. Особое внимание при этом уделяется сельским территориям, где проживает почти половина населения.
Село рассматривается не только как социально значимая часть страны, но и как стратегический ресурс ее экономического роста. Обеспечить устойчивое развитие сельских территорий призвана интеграция комплексных программ «Ауыл – ел бесігі», «Ауыл аманаты» и «С дипломом – в село!».
Как отмечает директор Центра развития регионов и качества жизни Института экономических исследований Нурболат Курметулы, в 2024 году утверждена новая Концепция регионального развития на 2025–2030 годы. Один из ключевых аспектов документа связан с объединением и синхронизацией госпрограмм.
– Ранее программы «Ауыл – ел бесігі» и «Ауыл аманаты» действовали параллельно. Теперь они реализуются в комплексе: инфраструктурные и экономические проекты осуществляются одновременно, что обеспечивает более высокий эффект, – подчеркнул эксперт.
Программа «Ауыл – ел бесігі», стартовавшая в 2019 году, направлена на модернизацию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры сел. За шесть лет на эти цели было направлено свыше 700 млрд тенге, осуществлено 6,6 тыс. проектов, охвачено 2,7 тыс. населенных пунктов, имеющих потенциал для роста.
В 2024 году на программу было выделено 177 млрд тенге, что позволило модернизировать 194 объекта ЖКХ, 353 социальных объекта и 699 участков внутрипоселковых дорог. Нынче за счет ассигнованных 176,4 млрд планируется реализовать около тысячи проектов в 500 селах.
Экономическое развитие сельских территорий обеспечивает проект «Ауыл аманаты», стартовавший в 2023 году после успешного «пилота» в Жамбылской области. Программа направлена на поддержку предпринимательства через микрокредитование под льготную ставку 2,5%.
Кредиты предоставляются сроком до пяти лет для несельскохозяйственных направлений и до семи лет – для аграрных проектов. Максимальная сумма займа – до 2,5 тыс. МРП, а для сельхозкооперативов – до 8 тыс. МРП.
За 2023–2024 годы было выдано свыше 16,6 тыс. микрокредитов на сумму 111,7 млрд тенге. Это позволило создать 18,6 тыс. новых рабочих мест. В 2025-м на программу выделено 50 млрд тенге, при этом возвратные платежи заемщиков вновь направляются на поддержку новых проектов.
– «Ауыл аманаты» стал действенным инструментом поддержки инициативных сельчан. Развитие малого бизнеса в селе способствует росту занятости и формированию локальных производств, – отметил Нурболат Курметулы.
Решение проблемы кадрового дефицита на местах остается одной из приоритетных задач программы «С дипломом – в село!», стимулирующей молодых специалистов работать в сельской местности. Участникам предоставляются подъемные пособия в размере 100 МРП и льготные кредиты на жилье под 1% годовых сроком до 15 лет – до 2,5 тыс. МРП в районных центрах и до 2 тыс. МРП в других населенных пунктах.
В 2024 году 9 177 специалистов получили подъемные пособия на сумму 3,3 млрд тенге, 3 672 человека оформили кредиты на жилье на 29,3 млрд тенге. 85% участников программы – молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.
– Без человеческого капитала устойчивое развитие территорий невозможно. Важно не только строить дороги и школы, но и обеспечивать приток молодых врачей, учителей, агрономов, – подчеркнул эксперт.
Наряду с сельскими территориями внимание уделяется малым и моногородам. В 2024 году на модернизацию их транспортной и инженерной инфраструктуры было направлено 22,5 млрд тенге. Осуществлен 31 проект в пяти моногородах и 13 малых городах, обновлено 48 км автодорог и 32 км инженерных коммуникаций.
В 2025 году планируется реализация 40 проектов в шести моногородах и 16 малых городах с общим объемом финансирования 11,3 млрд тенге.
Концепция регионального развития на 2025–2030 годы предусматривает переход к интегрированной модели управления, основанной на синергии отраслевых программ. Особое внимание уделяется созданию малых индустриальных зон, развитию переработки и логистики, поддержке предпринимательства.
– Главная цель – не просто благоустроить села, а сделать их центрами экономической активности. Там, где строится инфраструктура, должна развиваться экономика, чтобы эффект был устойчивым и долгосрочным, – отметил Нурболат Курметулы.
Комплексный подход к развитию регионов, объединяющий инфраструктурные, экономические и социальные инициативы, открывает новый этап в государственной политике Казахстана. Он позволит не только повысить качество жизни на селе, но и создать новые драйверы роста для всей республики.