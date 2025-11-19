Развитие регионов, особенно в последние годы, стало одним из приоритетов государственной политики республики. Особое внимание при этом уделяется сельским территориям, где проживает почти половина населения.

фото: с сайта 2gis.kz Ruslan Sultanov

Село рассматривается не только как социально значимая часть страны, но и как стратегический ресурс ее экономического роста. Обеспечить устойчивое развитие сельских территорий призвана интеграция комплексных программ «Ауыл – ел бесігі», «Ауыл аманаты» и «С дипломом – в село!».

Как отмечает директор Центра развития регионов и качества жизни Института экономических исследований Нурболат Курметулы, в 2024 году утверждена новая Концепция регионального развития на 2025–2030 годы. Один из ключевых аспектов документа связан с объединением и синхронизацией госпрограмм.

– Ранее программы «Ауыл – ел бесігі» и «Ауыл аманаты» действовали параллельно. Теперь они реализуются в комплексе: инфраструктурные и экономические проекты осуществляются одновременно, что обеспечивает более высокий эффект, – подчеркнул эксперт.

Программа «Ауыл – ел бесігі», стартовавшая в 2019 году, направлена на модернизацию социальной, транспорт­ной и инженерной инфраструктуры сел. За шесть лет на эти цели было направлено свыше 700 млрд тенге, осуществлено 6,6 тыс. проектов, охвачено 2,7 тыс. населенных пунктов, имеющих потенциал для роста.

В 2024 году на программу было выделено 177 млрд тенге, что позволило модернизировать 194 объекта ЖКХ, 353 социальных объекта и 699 участков внутрипоселковых дорог. Нынче за счет ассигнованных 176,4 млрд планируется реализовать около тысячи проектов в 500 селах.

Экономическое развитие сельских территорий обеспечивает проект «Ауыл аманаты», стартовавший в 2023 году после успешного «пилота» в Жамбылской области. Программа направлена на поддержку предпринимательства через микрокредитование под льготную ставку 2,5%.

Кредиты предоставляются сроком до пяти лет для несельскохозяйственных направлений и до семи лет – для аграрных проектов. Максимальная сумма займа – до 2,5 тыс. МРП, а для сельхозкооперативов – до 8 тыс. МРП.

За 2023–2024 годы было выдано свыше 16,6 тыс. микрокредитов на сумму 111,7 млрд тенге. Это позволило создать 18,6 тыс. новых рабочих мест. В 2025-м на программу выделено 50 млрд тенге, при этом возвратные платежи заемщиков вновь направляются на поддержку новых проектов.

– «Ауыл аманаты» стал действенным инструментом поддержки инициативных сельчан. Развитие малого бизнеса в селе способствует росту занятости и формированию локальных производств, – отметил Нурболат Курметулы.

Решение проблемы кадрового дефицита на местах остается одной из приоритетных задач программы «С дипломом – в село!», стимулирующей молодых специалистов работать в сельской местности. Участникам предоставляются подъемные пособия в размере 100 МРП и льготные кредиты на жилье под 1% годовых сроком до 15 лет – до 2,5 тыс. МРП в районных центрах и до 2 тыс. МРП в других населенных пунктах.

В 2024 году 9 177 специалистов получили подъемные пособия на сумму 3,3 млрд тенге, 3 672 человека оформили кредиты на жилье на 29,3 млрд тенге. 85% участников программы – молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

– Без человеческого капитала устойчивое развитие территорий невозможно. Важно не только строить дороги и школы, но и обеспечивать приток молодых врачей, учителей, агрономов, – подчерк­нул эксперт.

Наряду с сельскими территориями внимание уделяется малым и моногородам. В 2024 году на модернизацию их транспортной и инженерной инфраструктуры было направлено 22,5 млрд тенге. Осуществлен 31 проект в пяти моногородах и 13 малых городах, обновлено 48 км автодорог и 32 км инженерных коммуникаций.

В 2025 году планируется реализация 40 проектов в шести моногородах и 16 малых городах с общим объемом финансирования 11,3 млрд тенге.

Концепция регионального развития на 2025–2030 годы предусматривает переход к интегрированной модели управления, основанной на синергии отраслевых программ. Особое внимание уделяется созданию малых индустриальных зон, развитию переработки и логистики, поддержке предпринимательства.

– Главная цель – не просто благо­устроить села, а сделать их центрами экономической активности. Там, где строится инфраструктура, должна развиваться экономика, чтобы эффект был устойчивым и долгосрочным, – отметил Нурболат Курметулы.

Комплексный подход к развитию регионов, объединяющий инфраструктурные, экономические и социальные инициативы, открывает новый этап в государственной политике Казахстана. Он позволит не только повысить качест­во жизни на селе, но и создать новые драйверы роста для всей республики.