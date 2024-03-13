Прогрессивные отношения

С сентября 2023 года при Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова заработал исследовательский Институт науки о жизни и здоровье. Возглавил его доктор медицинских наук, профессор Нурбек Игисин, приехавший на работу в Кокшетау из столицы по приглашению руководства области. Напомним, профессор – автор 475 научных работ, среди них – пять учебных пособий и 55 статей в международных рецензируемых научных изданиях. Под его руководством успешно защитились восемь докторов философии (PhD), он подготовил 20 магистров медицинских наук. Ученый, ведущий активную научную деятельность, является исследователем с высоким индексом Хирша (в Scopus).

Институт науки о жизни и здоровье являет собой самостоя­тельное структурное подразделение. Его миссия – создать на базе Высшей медицинской школы КУ им. Ш. Уалиханова научно-исследовательскую и инновационную площадку. А первая поставленная перед коллективом задача – заложить основы медицинской науки в вузе так, чтобы впоследствии можно было общими усилиями проводить в регионе комплексированные исследования и получать полезные для населения результаты.

По мнению профессора Игисина, правильно, когда медицинский факультет открывается в таком многопрофильном университете, потому что в развитие научной методологии, в исследовательский процесс вклад могут внести студенты и преподаватели других факультетов – химии и биологи, экологии. Будут полезны и филологи, к примеру, переводя при необходимости научные материалы на казахский, английский языки. А школа бизнеса вуза может помочь с коммерциализацией научных проектов и так далее. Любая комплексная работа всегда приносит ожидае­мые результаты. Безусловно, именно мультидисциплинарный, межсекторальный подход становится хорошей кузницей кадров.

– Глава государства в апреле 2023 года на первом заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК подчеркнул, что развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики. «Во все времена главным ключом к развитию считалась наука. Все успехи в истории человечества достигнуты благодаря знаниям. Тем более в нынешнюю эпоху передовых технологий никакой прогресс невозможен без науки», – сказал Президент. Поэтому мы «засучили рукава» и планируем проводить исследовательскую работу в направлениях медицина – экология, медицина – биология, медицина – химия, – отмечает Нурбек Сагынбекулы.

Конечно, Высшая медицинская школа КУ им. Ш. Уалиханова, прошлым летом выдавшая дип­ломы первым выпускникам, пока отвечает лишь требованиям подготовки бакалавров. Свою роль играет нехватка профессорско-преподавательского состава. Тем не менее создано студенческое объединение, в которое вошли все, кто хотел бы попробовать силы в науке. И на этом небосклоне уже засияли первые звездочки.

Мир ученых, как известно, существует на грантовые средства. Разделение бывшего МОН РК на два ведомства, по словам профессора, дало возможность Министерству науки и высшего образования целенаправленнее заниматься наукой. Раньше сфера финансировалась по остаточному принципу.

– Развиваясь, наш институт нацелен на регулярное привлечение грантовых средств. То есть здесь, в регионе, на мой взгляд, необходимо создать мощную мотивационную платформу, которая будет привлекать отечественных и зарубежных специалистов. Проводя именно на региональном уровне когортные исследования (тип медицинских исследований для выявления причин заболевания, установления связей между факторами риска и их последствий для здоровья), будем опираться на лучшие международные прак­тики, которые будут работать непосредственно на улучшение здоровья населения. В рамках грантовых программ можно проводить различные исследования, чтобы перспективно наблюдать за самочувствием населения, использовать инновационные методы в улучшении диагностики. Созданный институт должен стать неким связующим звеном между медицинской наукой и практикой. Разумеется, без учас­тия в исследовательской работе общества, медицинских работников все научные результаты могут быть сведены к нулю, – рассуждает ученый.

Результатом полугодовой работы института стал первый исследовательский проект, касаю­щийся колоректального рака. Это направление выбрано, потому что Акмолинская область – не самый лучший регион с точки зрения онкологических заболеваний. Нурбек Игисин, будучи врачом-онкологом, не понаслышке знает, как в целом обстоят в стране дела с этим тяжелым заболеванием. Добавим, что в результате активной работы акмолинских медицинских работников первичного звена за прошлый год область, бывшая в числе лидеров по заболеваемос­ти онкологией, вышла из «крас­ной» зоны.

В настоящее время вышеназванная исследовательская программа, уже прошедшая первичную формальную экспертизу, находится на этапе научной экс­пертизы в Министерстве здравоохранения. Сумма предполагаемого гранта – 150 млн тенге. К слову, по договоренности с директором многопрофильной областной больницы Нурланом Жаровым исследования решено проводить на базе этого медицинского учреждения. По договоренности с директором Высшей школы медицины КУ им. Ш. Уалиханова Светланой Муратбековой и в начальном, и во всех последующих проектах первой скрипкой, конечно же, будут студенты и преподаватели медицинского факультета.

Следующий весьма важный этап работы института – международное сотрудничество. И в этом направлении уже сделаны первые перспективные шаги. Так, в апреле в институте ждут приезда известного специалиста в области менеджмента научных исследований, профилактики рака Малькольма Энтони Мура.

За полгода работы опубликован ряд научных статей, в том числе в Sсopus, а также во внут­реннем перечне Комитета науки МНВО РК. Это также весьма важная составляющая общей большой работы, считает Нурбек Игисин. Научные наблюдения непременно должны выливаться в аналитические статьи и публиковаться. Тем самым региональный вуз, ведущий исследовательскую работу, привлечет к себе внимание международного научного сообщества. В свою очередь, прес­тижным станет диплом Высшей школы медицины, преподаватели и студенты которой активно вовлекаются в научную работу.