Проигранная жизнь Закон и Порядок 11 июля 2025 г. 0:00 433 Галия Шимырбаева корреспондент Алматинского корпункта На телеканале «Хабар» – документальный фильм о лудомании фото предоставлено Саби Байбусиновым Если раньше центральными фигурами таких картин были в основном люди, которые, излечившись, рассказывают истории из своего страшного прошлого, то в 48-минутной ленте «Ставка на жизнь» один из двух реальных героев переживает проблему здесь и сейчас. – В Казахстане насчитывается около полумиллиона лудоманов, – говорит автор, режиссер-документалист Саби Байбусинов (на снимке). – И это не просто цифры, это тысячи сломанных судеб и разрушенных семей. Я не претендую на гениальность, но было бы хорошо, если б такие работы, как эта, показывали в школах и университетах. Надо, чтобы молодежь видела, что, делая ставки, никогда не выиграешь, только потеряешь себя, репутацию, семью и друзей. Я бы с удовольствием ходил на такие показы, чтобы делиться опытом. – А Вы сами тоже играли? – Нет. Но наслушавшись после долгого общения самых страшных историй от своих героев, чувствуешь себя так, словно побывал в их шкуре. Лудомания ведь не только наша, казахская, беда. Везде есть тренд «на халяву» – люди хотят легких денег. Но выигрывает только мизерный процент (по статистике – примерно 0,0002%). Остальные – те, кто не останавливаются, – оказываются на дне. Надеюсь, что документальный фильм, где нет хайпа, а есть настоящие истории, найдет своего зрителя. Об этой проблеме нужно говорить везде и постоянно. Цифру – полмиллиона лудоманов – не я придумал. Об этом на закрытой презентации фильма сказали депутаты Мажилиса Парламента, инициировавшие закон о лудомании. И если хотя бы один-два человека посмотрят картину и задумаются, то моя миссия как документалиста будет выполнена. – Что стало мотивом для появления этой картины? – После обучения в США по программе «Болашак» в университете Джонса Хопкинса (Балтимор) по специальности «кино и медиа» я решил переквалифицироваться из журналиста в режиссера-документалиста. Вернувшись на телеканал «Хабар», предложил руководству развивать это направление. Согласились. Я накидал несколько тем, одной из них была лудомания. Будем считать, что фильм станет моим личным вкладом в борьбу с этой зависимостью. У меня для этого были и личные мотивы тоже. Пара парней, моих близких знакомых, оказались игроками. Зависимость от азартных игр страшна тем, что ее не видно. Если сравнивать с алкоголем или наркоманией, где все налицо, то тут, пока лудоманов не прижмет, их ложь не выйдет наружу. Единственный симптом, который можно заметить, – они всегда в телефоне, потому что постоянно идут звонки – из банков, от кредиторов и так далее. Плюс меняется характер этих людей – они становятся искусными лгунами и манипуляторами, работа их мозга активируется так, что они сами себе удивляются – откуда у них берутся ресурсы для новых выдумок? Когда тему на канале приняли и выделили ресурсы, я написал концепцию, структуру и наметил примерных героев. Не могу объяснить почему, но решил, что их будет два. Один – тот, кто «вылечился» и живет нормальной жизнью, другой – действующий лудоман. – Ваши герои говорят о своей зависимости с открытым лицом. Как Вам удалось уговорить их на это? – Я вел переговоры с 15 потенциальными героями – теми, кто в данный момент пытался решить проблемы, которые принесла им лудомания, но все еще находился в зависимости. Случались моменты, когда съемки приходилось отменять. У меня опускались руки – готов был отказаться от отснятого материала. Казалось, все складывалось против, но случилось то, что случилось, – фильм состоялся. Ерика, первого героя, нашел в соцсетях. Бывший лудоман, он сейчас активно ведет консультации, чтобы помочь людям избавиться от того, что пережил сам. Одна из самых страшных историй, услышанных от него, – о том, как он ослеп на один глаз. Попав в больницу, Ерик радовался, что теперь у него есть официально подтвержденный диагноз и можно легко манипулировать людьми, выпрашивая у них деньги на лечение. Через него я вышел на второстепенных героев. Они рассказывали свои истории – о женской зависимости, попытках суицида, кредитах, которые микрофинансовые организации раздают направо и налево. Второй герой – действующий игроман. Ему, по моему замыслу, мы должны были оплатить пятимесячную реабилитацию, которая будет фиксироваться на камеру. Как выяснится потом, это почти неосуществимо, несмотря на то что в Астане был найден реабилитационный центр, согласный на такую «авантюру». Второго героя мы искали долго – несколько месяцев. Много раз договоренности срывались. Потенциальные герои, бывало, уже проходили собеседование в клинике, но на последних этапах отказывались участвовать в проекте. На Даурена я вышел в феврале 2025 года. Он написал мне после того, как я выложил в соцсетях видео о том, что идут поиски человека (игромана) для реабилитации. Сначала мы с ним долго общались по телефону. Мне важно было узнать его получше и подружиться, чтобы наладить контакт. Первое интервью с ним повергло меня в шок. Человек, который недавно имел хорошую репутацию и стабильный бизнес, сегодня потерял не только это, но и семью, и друзей. Все началось с того, что однажды он закупил крупную партию шин, вложив все имевшиеся деньги, плюс занял у знакомых, но китайские партнеры его кинули. Чтобы выпутаться из ситуации и вернуть деньги, искал разные способы. Один из них – повелся на легкие заработки в онлайн-казино, набрал кредиты и вновь залез в долги. Люди, памятуя о его былой репутации и не зная о том, что он играет, верили ему. На Даурена возбудили дело за мошенничество, он отсидел пять месяцев, сейчас отбывает условный срок. Клиника согласилась его взять, но так как ему постоянно звонили должники (на нем висел долг – 250 млн тенге), то он не мог полностью исключить себя от общения с внешним миром на пять месяцев. В принципе большинство, да практически все действующие игроманы, находятся в финансовой яме. – Бывший игроман Ерик поднимает вопрос о том, как легко микрофинансовые организации выдают займы всем подряд, в том числе и безработным. Нет ли какой-то связи между ними и владельцами игровых заведений? – Это их, МФО, бизнес, и им неважно, что на кону стоят жизни людей. Условия у них кабальные, проценты сумасшедшие, но свое они по-любому вытрясут, а лудоманам все равно, у кого брать деньги в долг. Они даже договоры не читают... #кино #лудомания #Ставка на жизнь #Саби Байбусинов