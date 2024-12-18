Производить оливковое масло планируют в Казахстане

Саженцы были привезены из Испании и Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

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В 2023 году казахстанскими компаниями QVM Technology, Ordabasy Group и «Ервира» совместно с грузинской компанией Olive Georgia было подписано соглашение об экспериментальной посадке саженцев оливковых деревьев в Жетысуской, Туркестанской и Мангистауской областях.

«Были посажены первые 6 080 саженцев. Предварительно 99,7% саженцев продемонстрировали хороший уровень выживаемости. Урожай планируется собрать через 5 лет. Весной 2024 года были высажены саженцы из Испании и Турции. До конца 2025 года казахстанскими компаниями планируется посадить саженцы оливковых деревьев на площади 1000 га», - говорится в пресс-релизе.

Проектом предусматривается научное сопровождение проекта: под руководством профессора испанского университета Кордовы Пабло Морелло будет осуществляться сбор и анализ почвы, климатических и метеорологических данных.

ТОО «QVM Technology» планирует запустить завод по переработке оливок и производству оливкового масла к 2030 году.