Производство сахара в РК упало почти на треть

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Это ставит сахарную отрасль страны в зависимое и уязвимое положение, сообщает Energyprom.kz.

За январь–октябрь 2023 года в стране было произведено 204,1 тыс. тонн тростникового или свекловичного сахара-сырца, рафинированного сахара, а также патоки. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство сократилось сразу на 31,1%. Следует отметить, что в прошлом году объём производства показал рост сразу на 35,1%, что было сделано на фоне ажиотажа вокруг сахара из-за его дефицита. Впрочем, если сравнивать производство с январём–октябрём 2021 года, то показатель текущего года всё равно окажется меньше — на 6,8%.

В региональном разрезе данные по крупнейшим регионам-производителям сахара не предоставлены — ни по Жамбылской, ни по Жетысуской и Алматинской областям. Доступ к этой информации Бюро национальной статистики АСПиР РК закрыло.

Доля отечественных сахарных заводов на внутреннем рынке за год сократилась с 57,5% за январь–сентябрь 2022-го до 41,7% за январь–сентябрь текущего года. Если производство в аналогичном периоде сократилось сразу на 30,2% за год, то объём импорта сахара показал рост сразу на 32%, до 223,3 тыс. тонн.

Стоит отметить, что экспорт сахара вырос сразу в 10 раз, но лишь до незначительных 1,3 тыс. тонн.

На внутреннем рынке за январь–сентябрь 2023 года реализовали 381,5 тыс. тонн сахара — всего на 4% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Фактически весь спад внутреннего производства перекрыли импортёры, что вновь ставит сахарный рынок страны в зависимое и уязвимое положение.

Розничная цена на килограмм сахара-песка в среднем по РК по итогам октября 2023 года составила 425 тг, что заметно ниже, чем в октябре 2022-го (515 тг), но всё ещё выше по сравнению с октябрём 2021 года (288 тг).

Самые высокие цены на сахар в октябре текущего года оказались в Астане (455 тг за кг), Усть-Каменогорске (455 тг за кг), Конаеве (454 тг за кг) и Талдыкоргане (451 тг за кг), а самые низкие — в Уральске (385 тг за кг), Актау (388 тг за кг) и Актобе (389 тг за кг).

По итогам октября 2023 года цены на сахар за месяц выросли лишь на незначительные 0,2%. При этом в текущем году, помимо октября, удорожание было отмечено также в июне (на 0,5%), а в остальные месяцы сахар дешевел.

За год цены на сахар снизились сразу на 15,1%, при этом стоит отметить, что в октябре прошлого года сахар подорожал сразу на 74,8%. Напомним: в 2022 году наблюдался ажиотаж вокруг сахара, и цены на него заметно подскочили, в первую очередь из-за неспособности МСХ и МТИ донести до населения информацию о том, что дефицит в стране — искусственный.

