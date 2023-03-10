Производство школьных автобусов в Алматы показали Смаилову

В ходе рабочей поездки в Алматы премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью и строительством производственных объектов, а также провел встречу с резидентами малых промышленных парков и городской индустриальной зоны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Так, глава Правительства посетил завод по выпуску пассажирской, грузовой и специализированной техники ТОО Hyundai Trans Auto. Предприятие было запущено в рамках меморандума о сотрудничестве с компанией Hyundai Motor Company (Южная Корея) в 2011 году.

Сегодня завод поставляет широкую линейку транспортных средств Hyundai, Golden Dragon и Foton (реанимобили, пожарные машины, мусоровозы, водовозы, эвакуаторы, грузовики) частным компаниям, коммунальным организациям и государственным органам республики. В ближайшие несколько лет руководство предприятия планирует расширить производство, создать новые рабочие места, нарастить экспорт и увеличить долю локализации.

Вместе с тем президент холдинга «Астана Групп» Нурлан Смагулов обратил внимание премьер-министра на ряд проблемных вопросов. В частности, были затронуты темы экспорта продукции, провоза грузов из Китая в Казахстан и оплаты производителям задолженности по утилизационному сбору.

Алихан Смаилов отметил, что Правительство активно поддерживает дальнейшую диверсификацию экономики страны и данный завод – один из примеров этой работы.

«За 12 лет предприятие значительно усилило свои позиции на рынке. Мы приветствуем планы компании по инвестированию и расширению линейки производимой продукции. Перед акиматом города глава государства поставил задачу по обеспечению населения комфортным транспортом и снижению нагрузки на экологию. Поэтому данное производство имеет большое значение не только для города, но и для всей республики», – сказал премьер-министр, пообещав оказать содействие в решении озвученных проблемных вопросов.

В настоящее время по заказу министерств просвещения и здравоохранения на заводе ТОО Hyundai Trans Auto изготавливаются школьные автобусы марки Golden Dragon и кареты скорой помощи на базе микроавтобуса Hyundai (H-1, H350).

В частности, в рамках пилотного проекта «Школьный автобус» акимат Алматы планирует закупить 100 единиц новой техники для развозки школьников, которым трудно добираться на учебу. Всего планируется охватить свыше 7,7 тысячи детей из 29 учебных заведений.

Отмечается, что данные автобусы оснащены современными средствами безопасности. На сегодняшний день по каждой школе уже разработаны детальные маршрутные листы, параллельно подготавливаются специальные остановки для посадки и высадки детей с указанием времени прибытия транспорта.

Премьер-министр подчеркнул, что одним из главных факторов повышения качества образования является комфортная школьная среда, ориентированная на потребности каждого ученика и обеспечивающая его безопасность. Поэтому пилотный проект «Школьный автобус» – это актуальное и своевременное решение вопроса в таком большом мегаполисе.

Как отметил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, в последние годы автомобилестроительный кластер города развивается высокими темпами: в 2022 году 70% роста обрабатывающей промышленности было обеспечено именно за счет автомобилестроения (произведено 37,2 тысячи автомобилей).

При этом в ноябре прошлого года главой государства был дан старт строительству нового завода автомобилей китайских брендов Changan, Chery и Haval, который планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Кроме того, на тот же период намечен запуск еще четырех проектов по производству автокомпонентов и комплектующих. В целом к 2026 году выпуск автомобилей в городе планируется довести уже до 150 тысяч в год с созданием порядка 3 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Далее глава Правительства ознакомился с ходом строительства первого в Казахстане завода по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления методом литья под высоким давлением ТОО Valtherm. Общие инвестиции в проект составляют порядка 15 млрд тенге.

Ожидается, что продукция завода по прочности и теплоотдаче на 40-50% превзойдет аналоги, выпускаемые в Китае и ввозимые в Казахстан. Компания планирует создать 430 новых рабочих мест, частично покрыть спрос отечественных строительных компаний и наладить поставки в соседние страны. На первом этапе производственная мощность предприятия составит 7,2 млн секций радиаторов в год, а после выхода на полную мощность – свыше 15 млн. На июль текущего года уже намечен запуск литейного производства.

Алихан Смаилов отметил, что акимату города нужно уделять особое внимание развитию подобных импортозамещающих производств с высоким уровнем передела. В частности, запуск данного завода внесет существенный вклад в снижение зависимости Казахстана от поставок радиаторов из других стран.

При этом глава Правительства добавил, что для поддержки этого направления будут проработаны меры по пресечению бесконтрольного вывоза алюминиевого лома за пределы страны и введению обязательной сертификации на приборы водяного отопления.

В целом, по словам премьер-министра, индустриальная зона Алматы является большим центром притяжения для отечественных и иностранных инвесторов. В этой связи государство продолжит оказывать активное содействие ее развитию. Так, на сегодня акиматом города ведется расширение ее территории на 194 га. До конца 2023 года здесь планируется создать всю необходимую инфраструктуру: ж/д пути, инженерные сети и так далее.

«В прошлом году по республике мы реализовали более 150 индустриальных проектов, что позволило добиться импортозамещения продукции на $2 млрд. В этом году количество таких проектов планируется увеличить до 170. Это даст возможность заменить импорт уже на $2,9 млрд», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также провел встречу с резидентами малых промышленных парков и городской индустриальной зоны, на которой его проинформировали о работе крупнейшего в стране завода по производству межкомнатных дверей, строительстве современного научно-производственного тепличного комплекса, а также о проектах по созданию систем капельного орошения, выпуску кондитерских изделий и бумажной упаковки.