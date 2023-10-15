Производство турецких дронов в Казахстане планируется начать в 2024 году

Анкара обещает передать опыт и технологии, чтобы в будущем Казахстан мог самостоятельно производить БПЛА , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inbusiness.kz

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Производство турецких дронов ANKA в Казахстане планируется начать в 2024 году, сообщил менеджер по развитию программ БПЛА, Turkish Aerospace UAV "ANKA" Эрол Огуз.

В настоящее время прорабатывается вопрос объема инвестиций.

«Мы ставим цель не просто открыть производство, а передать опыт и технологии, чтобы в будущем Казахстан мог самостоятельно производить беспилотные летательные аппараты», – сказал Огуз.

В 2022 году в Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом правительстве между АО "НК "Казахстан Инжиниринг" и "Turkish Aerospace".

Согласно документу, в Казахстане на базе дочерней компании "Казахстан Инжиниринг" будет организована линия сборки и технического обслуживания беспилотных летательных аппаратов ANKA.