Производство турецких дронов в Казахстане планируется начать в 2024 году

Экономика
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Анкара обещает передать опыт и технологии, чтобы в будущем Казахстан мог самостоятельно производить БПЛА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inbusiness.kz

Фото: Inbusiness.kz

Производство турецких дронов ANKA в Казахстане планируется начать в 2024 году, сообщил менеджер по развитию программ БПЛА, Turkish Aerospace UAV "ANKA" Эрол Огуз.

В настоящее время прорабатывается вопрос объема инвестиций.

«Мы ставим цель не просто открыть производство, а передать опыт и технологии, чтобы в будущем Казахстан мог самостоятельно производить беспилотные летательные аппараты», – сказал Огуз.

В 2022 году в Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом правительстве между АО "НК "Казахстан Инжиниринг" и "Turkish Aerospace".

Согласно документу, в Казахстане на базе дочерней компании "Казахстан Инжиниринг" будет организована линия сборки и технического обслуживания беспилотных летательных аппаратов ANKA.

#Турция #армия #БПЛА #дроны

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