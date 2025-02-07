Прокуратура ЗКО восстановила конкуренцию в госзакупках на 5,4 млрд тенге

Прокуратура Западно-Казахстанской области выявила нарушения в конкурсах, объявленных акиматом города Уральск и добилась их отмены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

15 января 2025 года акиматом Уральска были объявлены два открытых конкурса на содержание улично-дорожной сети и санитарную очистку города на общую сумму 5,357 млрд тенге.

В конкурсной документации было необоснованное требование об опыте работы потенциальных поставщиков, что нарушает законодательство государственных закупок и ограничивает конкуренцию.

По протесту прокуратуры области конкурсы отменены.

Необходимо отметить, что в 2024 году аналогичные работы по содержанию города уже были предметом анализа прокуратуры области. Было выявлено, что более 6 млрд тенге осваивал один поставщик, создавая монопольное положение.

По требованию прокуратуры Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции ЗКО провел расследование, в ходе которого подтвердились факты антиконкурентных действий со стороны отдела ЖКХ акимата г.Уральск.

По итогам органом приняты соответствующие меры (внесено предписание об устранении нарушений законодательства и руководитель отдела ЖКХ привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 МРП).