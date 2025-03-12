Чиновники в сфере образования требовали ненужные справки в области Абай

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Организации образования требовали от родителей 10 детей с ограниченными возможностями, проходящих обучение на дому, дополнительных заключений психолого-медико-педагогических консультаций в Абайском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основанием для обучения и воспитания детей на дому является заключение врачебно-консультационной комиссии.

Для получения таких заключений родителям приходилось выезжать с детьми в город, который находится в 200 км от районного центра, что вызывало большие неудобства и дополнительные расходы.

По результатам рассмотрения представления об устранении нарушений законности прокуратуры района, отдел образования прекратил практику запроса ненужных документов, теперь родители могут получать необходимые услуги без лишней бюрократии.

#область Абай #госорганы #прокуроры

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