Пролив Дарданеллы снова перекроют для тушения лесного пожара

Огонь затронул 1,5 тыс. га территории, эвакуированы девять сел, в государственной больнице Чанаккале находятся 150 пациентов, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: kazpravda.kz

Пролив Дарданеллы будет снова временно закрыт утром в среду для движения судов, чтобы продолжить тушение природного пожара в Чанаккале. Об этом сообщил прибывший в регион министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

"Сейчас проход по проливу закрыт в одну сторону, чтобы вертолеты, оборудованные системами ночного видения, могли забирать воду для тушения. Но с самого утра [среды] Дарданеллы снова будут перекрыты в обе стороны, чтобы позволить пожарной авиации возобновить работу", - сказал он в эфире местных телеканалов. Министр уточнил, что ночью в тушении участвуют четыре вертолета.

"Всего эвакуировано девять сел. Огонь затронул 1,5 тыс. га территории. 14 человек переведены из государственной больницы Чанаккале в другие медучреждения. Всего в ней осталось 150 пациентов. Предусмотрительно держим наготове 60 машин скорой помощи. Угрозы нет, но приняты меры предосторожности", - сообщил Юмаклы. Госбольница расположена рядом с зоной пожаров, в соцсетях появились слухи об эвакуации всех ее пациентов и сотрудников.

Пролив Дарданеллы с 21:00 по времени Астаны вторника был закрыт для прохода судов ввиду работы пожарной авиации и катеров с водометами и ограничения видимости из-за дыма. В 00:30 по времени Астаны проход судов в направлении из Мраморного в Эгейское море был возобновлен.