Выдающийся оперный певец родился 28 ноября 1956 года на станции Дарбаза Сары-Агашского района Южно-Казахстанской области в семье железнодорожника Туймебая Момбекова. Труженики стальных магистралей были первыми учителями и наставниками будущего артиста, и много лет спустя об их нелегкой работе Байгали Момбеков сложит замечательную песню – «Гимн железнодорожников».

Артистическую славу юному Байгали прочили еще в школе. Семиклассником он принял участие в Фестивале творчества народов СССР, где исполнил знаменитую песню Асета Бейсеуова «Шақырады көктем». В одночасье о мальчике, чье выс­тупление было признано самым лучшим, заговорила вся школа. Но тогда он еще не связывал свое будущее со сценой и поэтому получать дальнейшее образование решил в строительном техникуме. Впрочем, скоро Байгали понял, что его интерес к музыке и пению перерос в нечто большее. Через год после окончания техникума он поступил на факультет сольного пения Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы, где его наставником был народный артист СССР Ермек Серкебаев.

По словам коллег, Байгали Момбеков стоял у истоков оперного искусства Астаны. Ведущим солистом Национального театра оперы и балета им. Куляш Байсеитовой он стал со дня его основания в 2000 году. Обладатель уникального по силе звучания, эмоциональности и красоте драматического тенора, Байгали Момбеков исполнял партии, считающиеся сложнейшими в мировом оперном искусстве. Среди них – Ленский из «Евгения Онегина», Каварадосси из «Тоски», Радамес из «Аиды», Пинкертон из «Мадам Баттерфляй» и Отелло из одноименной оперы. Образцовым стало исполнение Байгали Момбековым партий Айдара из оперы «Абай» и Биржана из оперы «Биржан – Сара». Долгие годы выдающийся артист возглавлял оперную труппу «Астаны Опера».

– Байгали Момбеков был моим первым партнером в постановке оперы «Кармен» на сцене Театра имени Куляш Байсеитовой. Певец предстал перед публикой в роли сержанта дона Хозе, влюбленного в ветреную Кармен. Байгали Момбекову удалось блестяще передать динамику и трагизм психологического развития персонажа, который, как известно, из честного и преданного своему долгу солдата превращается в контрабандис­та и убийцу. Берясь за эту роль, артист оставался верен своему кредо: «Музыка – это огромный и бездонный кладезь богатств, который надо суметь понять и донести до публики», – вспоминает заслуженный деятель РК Дина Хамзина.

Как рассказывают коллеги Байгали Момбекова, его талант был на редкость разносторонним. Он никогда не замыкался в рамках одного жанра, неустанно расширял свой творческий диапазон. Певец не мыслил себя без любви к казахским народным песням, которые в его исполнении приобретали задушевное, проникновенное звучание. В последние годы его страстным увлечением была поэзия. Одно из написанных им стихотворений заканчивается такими словами:

А ведь были спектакли шальные,

Как шампанского брызги, искрясь,

Затмевали концерты былые,

Молодецкая удаль неслась.

Но теперь, когда разом все стихло,

Стало грустно невмоготу.

Промелькнула жизнь, как выстрел,

Только пуля ушла в пустоту...

Но не исчезают бесследно плоды человеческого труда. И благодарная память казахстанцев навсегда сохранит светлый образ Байгали Момбекова – большого талантливого артиста и настоящего человека.