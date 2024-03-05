Промышленный сбор целебного растения Ферула запретят в Туркестанской области

Для сбора данной растительности в регион прибывает незаконная иностранная рабочая сила, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области

Фото: wikipedia.org

В ходе мониторинга социальных сетей прокуратура области выявила видеоролики с фактами уничтожения дикорастущей Ферулы, которая имеет целебные свойства.

В Отырарском, Арысском и Сарыагашском районах Туркестанской области, где произрастает растение, создано несколько фирм, которые с привлечением иностранной рабочей силы занимаются сбором Ферулы.

Более того, для сбора данной растительности организована незаконная миграция иностранной рабочей силы. По неофициальной информации, ежегодно сюда прибывают 500-700 человек из Таджикистана, Афганистана и Узбекистана.

Отмечается, что тотальный сбор и в последующем исчезновение данной дикорастущей растительности может привести к опустыниванию территории южного региона.

– Для предотвращения исчезновения растительности и сохранения экологии в адрес акима области направлено предcтавление о рассмотрении вопроса запрета сбора и использования Ферулы (отнесение к видам, запрещенным к применению). В результате акимат области работает над изданием нормативного акта о запрете сбора и использования дикорастущей Ферулы, – отметили в прокуратуре.

Ферула применяется при диспепсии, сахарном диабете, неврозах, ревматизме, бронхиальной астме, в качестве противовоспалительного средства при корневой пневмонии, как противосудорожное, успокоительное, желчегонное, при туберкулезе легких, болезнях печени, злокачественных опухолях, церебральном атеросклерозе.