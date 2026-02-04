Промышленный тепличный комплекс стоимостью 42 млрд тенге запустят в Туркестанской области

Также ведется строительство административно-бытового комплекса и складов

Фото: МСХ

В Келесском районе на территории 51 га ведется строительство промышленного тепличного комплекса Ecoculture-Eurasia мощностью до 25 тыс. тонн томатов в год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ. 

Проект станет ключевым для агропромышленного развития региона и укрепления продовольственной безопасности Казахстана.

Объем инвестиций в проект составляет 42 млрд тенге. На сегодня на 40 га установлены металлоконструкции тепличных блоков, проведены внутренние и внешние сети, построены котельная и склад резервного топлива. Четыре из восьми тепличных блоков уже запущены. Также ведется строительство административно-бытового комплекса и складов.

По словам учредителя Алмаса Дауытова, после полного запуска проекта будет создано 800 рабочих мест, комплекс будет оснащен современным оборудованием из Нидерландов, а площадь теплиц планируется поэтапно увеличить до 500 га.
Запуск комплекса запланирован на весну 2027 года.

В ведомстве отметили, что в 2025 году общая площадь теплиц в Туркестанской области выросла на 75 га и составила 1715 га, при этом выращено более 150 тыс тонн овощей, 550 тонн бананов, 3,2 тыс. тонн лимонов и 13 тыс. тонн клубники.

