Происшествия
Пропал со двора: вторые сутки ведутся поиски двухлетнего ребенка в ВКО
Екатерина Елисеева
В Восточно-Казахстанской области уже более 48 часов спасатели и полиция ищут ребенка 2017-го года рождения, пропавшего со двора собственного дома, передает Kazpravda.kz.

"Спасатели обследуют всю прилегающую к окрестностям территорию: проверяют заросли, ямы, погреба, ветхие строения. Опасность вызывает река Березовка. Русло находится в 20 метрах от дома, где проживал мальчик.  На месте работает около 200 человек: спасатели, сотрудники полиции, акимата и волонтеры", – сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

Также прибыла специальная группа кинологов из Усть-Каменогорска. Для поиска с неба используют квадракоптер.

"18 августа группа водолазов оперативного спасательного отряда ГУ "СПиАСР" ДЧС ВКО проводила обследование русла реки двумя группами вверх и вниз по течению. Квадракоптером производится облет территории русла реки Березовка. Ниже по течению реки на расстоянии приблизительно 5 км от села Средигорное был создан мобильный штаб", – информировали спасатели.

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