Фото: РОСО МЧС РК
Происшествия
Пропавшего 88-летнего мужчину нашли в заброшенном доме в Алматинской области

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям РК нашли пропавшего мужчину в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram РОСО.

22 июня в 11 часов утра 88-летний житель дачного поселка Горный садовод в Карасайском районе Алматинской области вышел на прогулку по местности.

Спустя пару часов его супруга стала волноваться и искать мужа по округе. Не найдя, позвонила своим детям, но совместные поиски не дали результата.

В 23:15 взволнованные родные позвонили в дежурно-диспетчерское отделение РОСО. Спасательный отряд – 6 человек с 1 кинологическим расчетом – выехал незамедлительно. Всю ночь спасатели вместе с родными искали пропавшего дедушку и нашли его около 5 часов утра.

Пожилой мужчина растерянно сидел в заброшенном доме, лишившись ориентира во время прогулки. В медицинской помощи он не нуждался.

Сотрудники спасательного отряда транспортировали заблудившегося домой на носилках.

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