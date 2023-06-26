Пропавшего павлодарца нашли в автомобиле на дне реки

Автомобиль с пропавшим без вести мужчиной извлекли из реки в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Р.Ю. Леонтьев пропал без вести при невыясненных обстоятельствах 16 июня. Спасатели искали его 3 дня.

25 июня в Иртыше спасатели при помощи эхолота обнаружили автомобиль на глубине почти 5 метров в 10-15 метрах от берега. Машина лежала на крыше.

С помощью спецтехники транспорт вытащили на сушу и передали службе 102.

Внутри салона было обнаружено тело пропавшего Р. Леонтьева.