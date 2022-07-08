Пропавшего ребенка нашли в кустах на стройке в Нур-Султане

Пропавшего 9-летнего мальчика нашли в кустах на стройобъекте полицейские Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции столицы.

6 июля в полночь в полицию обратилась жительница города. Оказалось, что ее 9-летний сын в 20:30 часов вышел из дома на велосипеде в районе улицы Бабатайулы и не вернулся домой. Самостоятельные поиски ребенка результатов не дали, отчаявшаяся женщина обратилась за помощью к стражам порядка.

Полицейские сразу же совместно с волонтерами начали поиски мальчика: опросили родных, друзей, проверили всю прилегающую территорию, однако ребенка нигде не было.

«На поиски пропавшего был ориентирован личный состав столичной полиции. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции и представителями волонтерского движения «LIDER.KZ» в 07:00 утра несовершеннолетний был найден в кустах возле стройобъекта в районе Дома престарелых. Установлено, что ребенок в вечернее время на велосипеде выехал на концерт в «Коктал-2», а ночью не смог найти обратную дорогу и, заблудившись, решил заночевать на улице», – рассказал начальник отдела розыска управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Нургали Асылхан.

В настоящее время ребенок передан родителям и находится дома, с ним все в порядке.

Родные мальчика поблагодарили полицейских за поиски пропавшего сына.