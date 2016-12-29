Пропавший в Усть-Каменогорске подросток нашелся в Павлодарской области

Общество
Полицейские нашли пропавшего 13-летнего жителя Усть-Каменогорска в Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Николай Тарасов ушел из дома ночью 27 декабря. Родители подростка незамедлительно обратились в полицию.
Информацию о пропаже мальчика распространяли в социальных сетях.
"Подростка нашли в Павлодарской области, – пояснил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев. – С ним сейчас все в порядке".
Подробности данного происшествия сейчас выясняются.
Николай Тарасов ушел из дома ночью 27 декабря. Родители подростка незамедлительно обратились в полицию.
Информацию о пропаже мальчика распространяли в социальных сетях.
"Подростка нашли в Павлодарской области, – пояснил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев. – С ним сейчас все в порядке".
Подробности данного происшествия сейчас выясняются.