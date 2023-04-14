Пропавшую больше недели назад девочку ищут в Атырау

В городе Атырау продолжают поиски пропавшего подростка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Напомним, жительница Атырау А.К. 2007 года рождения 6 апреля, ничего не сказав родителям, ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Пропавшую с 7 апреля ищут спасатели, полицейские, волонтеры и родные. К поискам привлечены водолазы.

«На сегодняшний день в поисковых работах на реке Урал задействованы 12 спасателей, 2 единицы техники и 4 плавательных средства оперативно-спасательного отряда ДЧС. Поисковые работы продолжаются», – информирует пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Между тем 11 апреля СМИ опубликовали сообщение из соцсети волонтера Сандугаш Кукеновой, участвовавшей в поисках подростка. По ее словам, девочка спрыгнула с моста в реку, этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.