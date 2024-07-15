Пропавшую во время селя семью ищут в Кыргызстане

В мире, Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Оше на поисковые работы четырех пропавших граждан, унесенных селевыми потоками, вышли 350 человек, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на Каbаr

Фото: kabar.kg

Как сообщили в МЧС, в результате селей в воскресенье, 14 июля, стало известно о пропаже пятерых граждан.

Тело девочки 2018 года рождения в 22:40 было найдено в ирригационном канале Шахронсой в городе Андижан, Узбекистан.

15 июля поисковые работы ведутся в зоне отдыха Мол-Булак, в юго-восточной части канала Ак-Буура, в парке «Токтогул» и на территории городского центрального рынка.

По предварительной информации, пропала одна семья: женщина 1980-го года рождения, ее три дочери 2005 года рождения, 2014 года рождения, 2018 года рождения.

Из 350 человек, задействованных в поисках, 170 спасатели, 2 кинолога, водолазы. И еще 180 человек от службы гражданской защиты.

По сообщению агентства, в Оше 14 июля, в результате ливневых дождей сошли селевые потоки, которые унесли четырех граждан и семь машин.

Наводнения в сёлах Озгур и Толойкан разрушили жилые дома и контейнеры в местном базаре.

#Кыргызстан #сель #поиски

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