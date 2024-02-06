Просроченные вакцины для детей использовали в Павлодаре

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Прокуроры выявили факты нерационального использования свыше 9,5 тысяч вакцин на сумму, превышающую 21 миллион тенге.

Так, с централизованного склада хранения управления здравоохранения области препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности. Таким образом, в одну из поликлиник Павлодара попали 135 доз комбинированной вакцины «Пентаксима» в день истечения срока действия препарата.

Кроме того, просроченными препаратами провакцинировали двоих детей.

Также прокуратура выяснила, что нескольким несовершеннолетним сделали фиктивную прививку против кори. То есть вакцины детям не ставили, однако в документах указано, что они ее получили. Родители о прививке узнали от сотрудников прокуратуры.

Между тем, в управлении здравоохранения начали служебную проверку. В ведомстве заверили, что с централизованного склада вакцины с истекшим сроком годности медицинским организациям области не отпускались.

Если факты недобросовестной вакцинации подтвердятся, то к ответственным лицам медучреждений УЗО примет соответствующие меры наказания.