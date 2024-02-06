Просроченные вакцины для детей использовали в Павлодаре

Такие нарушения выявила областная прокуратура. Надзорный орган проводит проверку медицинских организаций на законность проведения прививочной кампании, передает Kazpravda.kz.
Прокуроры выявили факты нерационального использования свыше 9,5 тысяч вакцин на сумму, превышающую 21 миллион тенге.
Так, с централизованного склада хранения управления здравоохранения области препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности. Таким образом, в одну из поликлиник Павлодара попали 135 доз комбинированной вакцины «Пентаксима» в день истечения срока действия препарата.
Кроме того, просроченными препаратами провакцинировали двоих детей.
Также прокуратура выяснила, что нескольким несовершеннолетним сделали фиктивную прививку против кори. То есть вакцины детям не ставили, однако в документах указано, что они ее получили. Родители о прививке узнали от сотрудников прокуратуры.
Между тем, в управлении здравоохранения начали служебную проверку. В ведомстве заверили, что с централизованного склада вакцины с истекшим сроком годности медицинским организациям области не отпускались.
Если факты недобросовестной вакцинации подтвердятся, то к ответственным лицам медучреждений УЗО примет соответствующие меры наказания.