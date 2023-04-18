Простор для творчества

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Любовь Доброта, Шымкент

Чем занять ребенка после школы?

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Уже совсем скоро этот вопрос отпадет для тысяч шымкентских родителей, проживающих в новых жилых массивах города и не всегда имеющих возможность отправлять детей в творческие кружки и спортивные секции.

Около 8 тыс. ребятишек смогут заниматься в кружках и спортивных секциях нового Дворца школьников, строительство которого вышло на финишную прямую. Все это время новостройка была в центре внимания акима города Мурата Айтенова, неоднократно посещавшего объект.

В городском управлении образования пояснили, что проект даст возможность детям заниматься в различных кружках во внеурочное время. Он будет способствовать развитию творческого, спортивного, научного и культурного потенциала школьников.

В ходе рабочего визита минувшей осенью в Шымкент Касым-­Жомарт Токаев, учитывая демографический рост, поручил акимату города к 2025 году построить еще один Дворец школьников. И это несмотря на то, что в городе уже строились детская школа искусств и Дворец школьников в микрорайне «Нурсат».

Объект в новом административно-деловом центре города рассчитан на одновременное получение дополнительного образования 500 учащимися в возрасте от 7 до 18 лет. Заниматься в новом Дворце школьников дети будут бесплатно.

Строительство Дворца школьников в микрорайоне «Нурсат» началось в 2021 году в рамках «дорожной карты» по развитию системы образования. Здание трехэтажное, состоит из нескольких блоков. Предусмотрена автостоянка на 81 парковочное место и столовая на 35 мест.

Проект разработан так, что позволяет максимально эффективно использовать всю площадь, которая поделена на несколько зон. Здесь школьники смогут заниматься в кружках робототехники, 3D-моделирования, дизайна, шахмат, осваи­вать такие спортивные игры, как тоғызқұмалақ, настольный теннис, футбол, волейбол. И это только часть кружков, в которых дети и подростки получат возможность развивать свои музыкальные и хореографические таланты, спортивные задатки.

Для детей предусмотрены фото- и видеостудия, кружки по журналистике, лингвистике, развитию речи. Разместиться в новом Дворце школьников смогут и различные детские общественные организации. Здесь есть даже два бассейна – большой и малый, позволяющие приобщиться к плаванию детям разных возрастов.

Бесспорно, новый Дворец школьников станет местом притяжения творчески одаренных детей.

Приобщению детей к спорту будет содействовать также возведение на территории четырех школ типовых спортивных площадок. В трех городских школах – № 65, 8 и 45 – завершается возведение пристроек, которые помогут разгрузить организации образования города.

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