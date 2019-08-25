Общество
Простоявшую 46 лет без капремонта школу обновляют в Атырау
Аким Атырауской области Нурлан Ногаев посетил школы областного центра, в которых проводится капитальный ремонт, строящиеся жилые комплексы, а также ряд других объектов, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, Нурлан Ногаев посетил две школы, в которых на данный момент ведется капитальный ремонт.

"Одна из них школа-лицей имени А.С. Пушкина. Здание было построено еще в 1973 году, и до сегодняшнего момента здесь не было ремонта", - отмечается в сообщении.

Второе здание школы-лицея №16 имени Ж.Каражигитова было построено в 1984 году, и в нем также не проводился ремонт. В обоих зданиях полностью обновлены полы, кровля, окна и электрическая проводка, проведены другие модернизационные и ремонтные работы.

Как рассказали в отделе образования акимата Атырау, не все школы в которых проходит ремонт откроют своих двери к 1 сентября, но родители учащихся относятся к этому с понимаем и просят сделать ремонт максимально качественно, даже если для этого потребуются более длительные сроки.

"Капитальный ремонт в образовательных учреждениях не должен повлиять на образовательный процесс. Радует что родители понимают важность данной работы, спешка здесь будет лишней, в этом они совершенно правы. В то же время дети не должны ощущать дискомфорт во время учебы. Управление образования и городской акимат должны приложить для этого максимум усилий", - сказал Нурлан Ногаев.

В целом по области идет капитальный ремонт 12 школ, из них 4 расположены в городе. Также в текущем году в регионе началось строительство 11 школ, и еще 5 новых школ сданы в эксплуатацию.

Помимо этого аким области побывал на площадках, где строится социальное жилье в микрорайонах Нурсая и Береке, предназначенное для жителей аварийных общежитий.  На данный момент в списках аварийных в городе числится 71 жилой дом и 12 общежитий.

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