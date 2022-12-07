Проткнувшая ученика ручкой педагог продолжит работать в шымкентской школе

По словам родителей, учительница вонзила канцелярский предмет в руку их сына, затем извинилась перед ними, но позже заявила, что сделала это нечаянно.

otyrar.kz

В Шымкенте набирает обороты школьный скандал – родители одного из учащихся обвинили педагога в том, что она поранила их сына, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт телеканала «Отырар».

По данным журналистов, неделей ранее 5-классник пришел домой с припухшей рукой: в центре гематомы остался явный след от острия ручки, а на рубашке – от крови. Ребенок рассказал, что это сделала классный руководитель, увидев на нем синие джинсы вместо школьной формы. Мать ребенка начала бить тревогу, говорит, что в начале педагог сразу призналась в содеянном и попросила прощение. Но когда дело дошло до разбирательств в гороно, версия произошедшего изменилась, сообщает издание.

«Инцидент произошел в 14:45 в №69 школе в классе 5Ж во время перерыва. Педагог увидела, как дети борются и подошла чтобы их разнять. В это время у нее в руке была ручка и она задела канцелярским предметом Жолбарыса нечаянно. Проведена разъяснительная беседа с классным руководителем и родителем пострадавшего ребенка. В отношении педагога были приняты дисциплинарные меры, работа в школе продолжится», — сообщили в городском управлении образования.

Однако мать пострадавшего ребенка заверяет, что конфликта в классе не было. Более того – педагог, по ее словам, сразу же созналась в содеянном, сказав, что просто не рассчитала силу удара, о конфликте между детьми не было и речи.

«У меня есть переписка с учителем, я сразу написала ей. Говорю зачем вы из-за джинсов так делаете, можно же было мне самой сказать? Она говорит: «Да вы что, мен жәй істедім ғой». Я не думала что так сильно будет. Извините, простите», — рассказывает Жулдыз Айтмаханбетова.

Жулдыз Айтмаханбетова написала заявление в полицию. Все эти дни у ее дома дежурит родня учителя. Женщину просят пойти на примерение, угрожая, что в противном случае педагог покончит с собой, пишет «Отырар».

В Департаменте полиции журналистам рассказали, что «данная информация зарегистрирована сотрудниками Управления полиции Каратауского района».

«Школьнику назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали ситуацию в Департаменте полиции Шымкента.

После публикации материала «Отырар» дополнил его, сообщив, что «женщина отозвала заявление и надеется на адекватное поведение и безопасность в стенах школы».