Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана

Реализовать право на выбор

Дискуссия прошла в формате телемоста, в котором приняли участие руководитель Республиканского штаба по поддержке референдума Тулеубек Мукашев, члены штаба, 17 региональных лидеров Гражданского Альянса Казахстана, представители неправительственных организаций из разных областей страны.

Открывая работу видеомоста, президент ГАК Бану Нургазиева отметила, что обозначенные в мартовском Послании Президента народу 10 приоритетных направлений политических реформ определяют новую парадигму долгосрочного развития и формируют основы системной трансформации общества и государства.

– Политический смысл реформ – это конституирование Второй республики с целью перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской рес­публике с сильным Парламентом. По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры, – сказала Бану Нургазиева.

В свою очередь, руководитель штаба Тулеубек Мукашев подчерк­нул важность информационной и разъяснительной работы.

– Необходимо эффективно вовлекать все слои общества в обсуждение изменений Конституции. Проведение такой работы соответствует концепции «слышащего государства», на которой Президент неоднократно делал особый акцент, – отметил Тулеу­бек Мукашев.

Участники телемоста отмечали, что изменения, вносимые в Конституцию, соответствуют требованиям времени, являются важными для будущего страны. Директор ОФ «Jana urpaq STEP» Зарина Салимова подчеркнула, что в подготовке к референдуму важную роль будет играть деятельность неправительственных организаций.

– В нашей стране выросло новое поколение граждан, готовых принимать активное участие в политической жизни страны, – считает она. – Хочется отметить, что изменения, вносимые в Основной закон, затрагивают реализацию наших базовых прав, закрепленных в Конституции. Мы, граждане страны, все вмес­те сегодня строим Новый Казахстан, поддерживая реформы, предложенные Президентом, реализуем наше конституционное право на выбор.

При этом задача представителей гражданского сектора – правильно донести до населения, что меняется в нашей стране и как каждый гражданин может принять участие в судьбе Казахстана.

Директор ОО «Павлодарский дом географии», председатель павлодарского областного совета «Союза журналистов» Александр Вервекин пояснил, почему так важны референдум и участие в нем каждого гражданина страны.

– Нынешний референдум по поправкам в Основной закон – историческое событие. Ведь именно от нас зависит то, как мы будем жить, потому что, проголосовав или не проголосовав, мы принимаем серьезное политическое решение. Мы решаем, каким будет качество нашей жизни, потому что выше Конституции в стране нет законов. Второй момент – от нас же зависит, как этот закон будет работать. К сожалению, мы видим, что как Конституция, так и многие законы в нашей стране пока работают не в полной мере. И потому от нас зависит не только то, как принимаются законы, но и то, как мы будем их реализовывать, – заявил Александр Вервекин.

Он также отметил, что подготовка к референдуму широко обсуждается в обществе. Есть отдельные поправки, которые вызывают особенно мощный резонанс. Например, изменения, касающиеся Главы государства и его близких родственников, которые не смогут занимать высокие государственные должности. Также одним из острых вопросов является собственность на землю и природные богатства страны.

– Для людей очень важно, что в Конституции будет закреплено именно за народом Казахстана право собственности на землю, недра и другие природные ресурсы. И уже от имени народа право собственности будет реализовать государство. Эти вопросы годами звучали из уст людей, поэтому сейчас закрепление новых норм в Конституции для людей имеет огромное позитивное значение, – считает общественный деятель.

По его словам, в эти дни каждый гражданин обязан внимательно прочитать, какие изменения предлагается внести в Основной закон страны. Он также отметил, что в последнее время растет правовая и политическая грамотность казахстанцев, и референдум сегодня воспринимается именно как возможность для каждого гражданина принять участие в судьбе страны.

Объединить усилия неправительственных организаций по всей стране для проведения разъяснительной работы по поправкам в Конституцию призвал председатель общественного фонда «Гражданский Альянс Костанайской области «ГрИн» Болат Калиев.

– Необходимо добиться того, чтобы все категории граждан, от молодежи до людей преклонного возраста хорошо понимали суть проводимых реформ. Так они будут готовы сделать активный, осознанный выбор, – подчеркнул спикер.

В свою очередь, руководитель Представительства республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» в Караганде Александр Урмашов сделал акцент на участии молодежи в предстоящем всенародном голосовании.

– Участвовать в референдуме – это для молодежи очень важно, – отметил он. – Сегодня большую часть населения Казахстана составляют молодые люди в возрасте до 29 лет. Многие из них, к сожалению, ни разу в жизни не участвовали в выборах в силу разных причин. И вот мы на пороге общенационального референдума. Нам необходима хорошо подготовленная информационная кампания со стороны гражданского общества. Современная молодежь учится подходить критически к потреблению информации, поэтому разъяснение поправок в Конституцию необходимо проводить в доступных форматах, с подуманной визуальной составляющей, качественной графикой.

Помимо этого, участники телемоста обсудили поправки, касающиеся отмены смертной казни в Казахстане, статуса Уполномоченного по правам человека, создания Конституционного суда и другие изменения, которые будут внесены в Основной закон.