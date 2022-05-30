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Проверка на совместимость
Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске открыли лабораторию для исследований на совместимость при трансплантологии.

Лаборатория начала действовать в областном центре крови, где накоплен огромный опыт безопасной трансфузиологии и работы с донорами. Как рассказали в центре, новая структура оснащена современным оборудованием на сумму больше 133 млн тенге. Специалисты прошли обучение в Санкт-Петербурге, а также на базе столичного научно-производственного центра трансфузиологии.

– В Казахстане проведено больше двух тысяч операций по пересадке жизненно важных органов, – рассказали медики. – У ВОЗ уровень развития трансплантологии входит в число критериев, по которым оценивается уровень медицинской помощи в стране. При этом ключевое значение в успехе операций по пересадке имеет лабораторное исследование совместимости донора и пациента – HLA-типирование пересаживаемых органов и тканей.

Первая лаборатория иммунологического типирования тканей, или HLA-лаборатория, открылась в столице республики в 2010 году. Следом по региональному принципу были созданы аналогичные структуры в Алматы, Актобе и Шымкенте. Новый центр в Усть-Каменогорске позволит проводить исследования на востоке страны, в том числе поддерживать в актуальном состоянии лист ожидания пациентов, а также пополнять национальный Регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток. На сегодня в нем насчитывается более 8 тыс. казахстанцев.

– Антигены совместимости тканей – это белки, расположенные на поверхности клеток, – пояс­нили специалисты. – У каждого человека свой индивидуальный набор этих HLA-антигенов. Чем лучше подобрана пара донор – реципиент, тем больше шансов, что пересаженный орган адаптируется в организме. Другими словами, успех трансплантации напрямую зависит от качественного подбора по HLA.

Как заключили в центре крови, все исследования в новой лаборатории будут проводиться в рамках государственного объема бесплатной медпомощи. На эти цели на 2022 год выделено 49 млн тенге.

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