Проверки Жезказганской и Балхашской ТЭЦ: Kazakhmys Energy оштрафовали на 27 млн тенге

Прокуратура Улытауской области проверила деятельность ТОО Kazakhmys Energy, в состав которого входят Жезказганская и Балхашская ТЭЦ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram надзорного органа.

Фото: пресс-служба прокуратуры Улытауской области

Проверка выявила около 600 нарушений в области промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм и другие.

«В частности, отсутствие инвестиций на модернизацию объектов (принимаемые меры ограничивались устранением текущих дефектов), нарушения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, несоблюдение температурных графиков тепловых сетей, несвоевременная поверка средств измерения и другое.

По всем нарушениям в уполномоченные органы внесено 16 актов прокурорского надзора с привлечением виновных к административной ответственности на 27 млн тенге», – отметили в облпрокуратуре.

Более чем 21 млн тенге штрафа Kazakhmys Energy уже оплатило.

Жезказганской и Балхашской ТЭЦ предписано устранить нарушения с указанием конкретных мероприятий и сроков исполнения, в том числе модернизации оборудования.