Пройди квиз и получи приз!

Свежий выпуск
804
Сауле Искандер

Квиз, который появился на сайте-навигаторе 30jyl.kz в августе текущего года, содержит 21 вопрос и охватывает период начиная с распада СССР и по сегодняшний день. Инициатива реализуется проектным офисом при Министерстве информации и общественного развития РК и приурочена к 30-летию Независимости страны.

По итогам прохождения теста каждый участник получает свой персональный онлайн-сертификат, а результаты заносятся в общий рейтинг, который формируется на основе количества правильных ответов и затраченного времени.

За истекшие два месяца пользователи сайта-навигатора
30jyl.kz успели пройти онлайн-тест 63 тыс. раз. Между тем 141 участник набрал максимальное количество баллов, из которых самым результативным на текущий момент стала молодой учитель истории малокомплектной школы из села Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области Галия Искакова. Она ответила правильно на все вопросы за 1 минуту 40 секунд.

– Об этом квизе я узнала из общего чата историков Казахстана и решила в нем поучаствовать. Вопросы интересные и рассчитаны не только на знание школьной программы, но и на общий кругозор тестируемых. Думаю, подобные мероприятия, как в целом и любые познавательные, очень полезны для подрастающего поколения, – считает она.

То, что исторический квиз позволяет в интерактивной форме вспомнить историю становления и развития нашего государства, подчеркнул и руководитель проектного офиса по координации праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости РК, Баглан Айдашов.

– Нас радует, что 70% участников, прошедших онлайн-тест, – это молодые люди до 25 лет, – отметил он.

По его словам, в конце года ­самые результативные участники исторического квиза получат памятные призы. Пройти тест можно по ссылке: https:⁄⁄30jyl.kz⁄ru⁄test⁄

Популярное

Все
На вершине слова
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
«Котико» для котиков с улицы
Он памятник себе воздвиг… рукотворный
Некупленное мороженое мешает жить?
Что может сделать нас лучше?
Шопинг всемогущий
На принципах честного служения народу
Объекты археологии и архитектуры нужно сберечь
Следуя заданным курсом
Казахстанцы с оптимизмом смотрят в наступающий 2025 год
Европейский вектор сотрудничества
Труд каждого имеет значение
Первый год Qarmet – движение вперед
В школах ввели уроки личной безопасности
Жена «врага народа»
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Мы – из Казахстана!
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Кобот мебель выпускает
Стартовал чемпионат Азии по боксу
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Вопрос жизни
Будем друзьями?
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

Не верить фейкам, свернуть репитеры
Сносят самострой
Ошибка арбитров повлияла на результат
Земельный вопрос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]