Пройди квиз и получи приз!

Квиз, который появился на сайте-навигаторе 30jyl.kz в августе текущего года, содержит 21 вопрос и охватывает период начиная с распада СССР и по сегодняшний день. Инициатива реализуется проектным офисом при Министерстве информации и общественного развития РК и приурочена к 30-летию Независимости страны.

По итогам прохождения теста каждый участник получает свой персональный онлайн-сертификат, а результаты заносятся в общий рейтинг, который формируется на основе количества правильных ответов и затраченного времени.

За истекшие два месяца пользователи сайта-навигатора

30jyl.kz успели пройти онлайн-тест 63 тыс. раз. Между тем 141 участник набрал максимальное количество баллов, из которых самым результативным на текущий момент стала молодой учитель истории малокомплектной школы из села Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области Галия Искакова. Она ответила правильно на все вопросы за 1 минуту 40 секунд.

– Об этом квизе я узнала из общего чата историков Казахстана и решила в нем поучаствовать. Вопросы интересные и рассчитаны не только на знание школьной программы, но и на общий кругозор тестируемых. Думаю, подобные мероприятия, как в целом и любые познавательные, очень полезны для подрастающего поколения, – считает она.

То, что исторический квиз позволяет в интерактивной форме вспомнить историю становления и развития нашего государства, подчеркнул и руководитель проектного офиса по координации праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости РК, Баглан Айдашов.

– Нас радует, что 70% участников, прошедших онлайн-тест, – это молодые люди до 25 лет, – отметил он.

По его словам, в конце года ­самые результативные участники исторического квиза получат памятные призы. Пройти тест можно по ссылке: https:⁄⁄30jyl.kz⁄ru⁄test⁄