Прямая трансляция матча Казахстана с Финляндией в отборе на Евро-2024

Спорт
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Сегодня, 17 октября, в Хельсинки сборная Казахстана проведет матч с Финляндией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: пресс-служба КФФ

Прямая трансляция матча Финляндия – Казахстан начнется в 22:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport. 

Отметим, что после 7 туров обе команды имеют в активе по 12 очков. Сборная Финляндии расположилась на 3-й строчке в турнирной таблице, а сборная Казахстана уступает 1 позицию лишь по дополнительным показателям.

В своем последнем матче отбора Евро-2024 Казахстан на выезде потерпел поражение от Дании (1:3), а Финляндия, которая также проводила выездной матч, крупно проиграла Словении (0:3). 

 

#Спорт #футбол #Евро-2024 #чемпионат Европы

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