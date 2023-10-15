Казахстан уступил Дании в отборочном матче Евро по футболу

Футбол
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Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла с командой Дании в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото из открытых источников

С первых минут гости играли высоко и моментами подлавливали соперника, но преимущество все время было у хозяев. Ближе к перерыву Бактиер Зайнутдинов потерял соперника в штрафной и после скидки Йонас Винн расстрелял дальний угол ворот Игоря Шацкого, а в компенсированное время оборона казахстанцев рассыпалась, и Роберт Сков без проблем в упор расстрелял цель.

На второй тайм вышли Ян Вороговский и Асхат Тагыберген, но в моменте это сильно не помогло, почти сразу Сков реализовал выход один на один.

Далее Вороговский отыграл один гол, откликнувшись в штрафной на передачу Багдата Каирова вдоль ворот. Каиров еще успел пробить опасно в падении в упор, однако по цели не попал. Итог — 3:1.

#казахстан #Евро-2024 #Дания

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