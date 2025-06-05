Воздушное сообщение между двумя странами стало интенсивнее
Казахстан увеличил количество прямых рейсов из Южной Кореи в Алматы, Астану и Шымкент до 17 в неделю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма
По информации ведомства, Южная Корея — один из ключевых туристических рынков для Казахстана. В 2024 году нашу страну посетили 40 180 граждан Кореи — это на 12,8% больше по сравнению с 2023 годом и соответствует допандемийному уровню.
Количество туристов, ночевавших в гостиницах, также достигло 26 861 человека, увеличившись на 12%. Рост стал возможен благодаря безвизовому режиму, увеличению количества прямых рейсов и активному продвижению Казахстана как туристического направления.
В Сеуле в рамках B2B-встреч казахстанские туроператоры провели переговоры с более чем 60 компаниями Кореи.
«В 2024 году экономика Казахстана выросла на 5,1%. Объем прямых иностранных инвестиций достиг рекордного уровня. Благодаря поддержке руководства страны активно развивается туризм, включая MICE-сектор. Доказательством этого стал международный форум, прошедший в 2025 году в Астане. Одним из его почётных гостей был бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун», – отметил посол Казахстана в Корее Нургали Арыстанов.