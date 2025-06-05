Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан увеличил количество прямых рейсов из Южной Кореи в Алматы, Астану и Шымкент до 17 в неделю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По информации ведомства, Южная Корея — один из ключевых туристических рынков для Казахстана. В 2024 году нашу страну посетили 40 180 граждан Кореи — это на 12,8% больше по сравнению с 2023 годом и соответствует допандемийному уровню.

Количество туристов, ночевавших в гостиницах, также достигло 26 861 человека, увеличившись на 12%. Рост стал возможен благодаря безвизовому режиму, увеличению количества прямых рейсов и активному продвижению Казахстана как туристического направления.

В Сеуле в рамках B2B-встреч казахстанские туроператоры провели переговоры с более чем 60 компаниями Кореи.