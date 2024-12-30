Психолог рассказала, как улучшить отношения в 2025 году

Когда в отношениях с любимым человеком проблемы – обоим очень плохо: мир становится серым, на душе тоска и безысходность, и опускаются руки. С одной стороны, ты злишься, обижаешься, требуешь, но глубоко внутри все, чего ты хочешь – поскорее помириться и крепко обняться

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По мнению психолога Карлыгаш Акимбековой, ссориться с партнером – нормально, поскольку конфликты дают понимание о потребностях, и при хорошем исходе, вы оба договариваетесь, как решить эту проблему, больше к ней не возвращаетесь.

«Но если конфликт затянулся, нужно поработать над отношениями», – убеждена эксперт.

Первый год совместной жизни

Самый сильный кризис, когда вы притираетесь к друг другу, пытаясь создать что-то уникальное, присущее только вашей семье. Это - фундамент, на котором будет строиться вся ваша будущая совместная жизнь. В этот период нужно задаваться двумя самыми важными вопросами - «Какую семью мы хотим создать через 10 лет» и «Каким партнером я хочу быть для своей жены/ мужа»?

И делайте те действия, которые приблизят вас обоих к такой семье.

Маленькие дети

Исследования показывают, что меньше всех удовлетворены качеством своего брака люди, у которых маленькие дети.

«Но вы можете себе помочь. Создайте режим своим детям. Очень легко потерять связь с друг другом, если весь ваш вечер в заботах и развлечении ваших детей, а потом нет сил ни на что. Маленькие дети не должны носиться до часу ночи. Они прекрасно засыпают в 20:00-21:00 (проверено мной с двумя детьми), имеют более стабильную нервную систему, чем дети, которые хронически недосыпают. Режим очень разгружает вас как родителей. У вас появляется время на себя и на друг друга, и даже если не с кем оставить детей», – порекомендовала психолог.

Помощь семье извне

Клининг/ няня/ доставка продуктов - прелести современного мира и грех ими не пользоваться.

Кризис среднего возраста/другой

«Мы все взрослеем, меняемся, проходим разные кризисы, и это отражается на отношениях. Мы можем быть раздражены, недовольны собой и своей жизнью, и может казаться, что причина - в партнере. Можно застрять в этом состоянии, а можно вспомнить, что есть специалисты, которые учились тому, чтобы помогать - консультанты по личностному росту/ коучи/ психологи, и начать решать свои проблемы. Часто обнаруживается, что всё встало на свои места и партнер наш вообще самый лучший», – отметила Карлыгаш Акимабекова.

Измена

Измена – это уже серьезный ненормативный кризис, и из него нужно выходить правильно. Если кратко, то у вас 3 варианта:

- Сделать вид, что ничего не было, проглотить обиду и жить дальше. Он приведет к тому, что эта боль будет разрушать вас изнутри и проявится в постоянных придирках и претензиях.

- Сделать вид, что ничего не было, но отдалиться друг от друга и превратиться в мертвую семью, где нет радости, близости и счастья.

«И только третий вариант поможет – признать, принять реальность, разбираться, почему это произошло, разбираться со своими эмоциями, иначе измена приведет к тому, что эта боль будет разрушать вас изнутри и проявится в постоянных придирках и претензиях. Поэтому надо работать над отношениями и лучше проводить работу с семейным психологом», – посоветовала спикер.

Депрессия/ другие расстройства

Если вы замечаете, что у вас или вашего партнера есть признаки депрессии, тревожного расстройства – вы видите, что ситуация гораздо более сложная, чем казалось, вам нужно не к семейному психологу, а к врачу-психиатру. Да, это непросто признать и принять, но только так решается эта проблема.

Насилие в семье

Уходить. Без вариантов.

Любые отношения можно сохранить

«Но только при условии, если этого хотят оба. Если человек не делает: не меняет ничего – ему плевать на вас и ваши отношения. Как понять, что вы/он ХОЧЕТ остаться с вами? Человек делает действия: меняет свое поведение, учится вас слышать, делает то, что раньше не делал – значит, хочет быть с вами. Слушать/слышать/ заботиться/ поддерживать/ проявлять любовь/ уделять внимание – это действия. Если партнер делает то, что раньше не делал - значит хочет быть с вами», – заключила психолог.

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