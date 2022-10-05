Птичий промысел

Серик Жумагалиев из села Аршалы Акмолинской области перепробовал в своей жизни немало профессий, а к делу, захватившему его с головой, пришел уже в зрелом возрасте.

По его словам, оставить прежнюю работу и попробовать себя на поприще предпринимательства заставил пресловутый материальный вопрос. Дело в том, что в то время на руках у супругов Жумагалиевых было пятеро детей, и зарабатываемых главой семейства средств катастрофичес­ки не хватало.

Друзья посоветовали заняться выращиванием и продажей птицы, и Серик, собрав имевшиеся сбережения, закупил оптом первую небольшую партию цыплят-бройлеров, подрастил ее и продал. Затем операция была повторена и стала заработком на два последующих года. Это время позволило изучить рынок и освоить в нем свободную нишу.

– Со временем появилось желание расширить начатое дело, и я обратился в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, – рассказал предприниматель. – Там мой бизнес-план одобрили и выделили кредит. Его я использовал для покупки инкубатора, что позволило уже самостоя­тельно выводить цыплят на продажу. Этим стал заниматься в теп­лый сезон года – с марта по август. Следующим этапом стало приобретение еще двух больших инкубаторов, позволяющих закладывать одновременно по несколько тысяч яиц. В общем, многолетние труды и усилия подняли бизнес на новую ступень.

С весны до начала осени семья занимается продажей выведенных цыплят. Но это далеко не все. Предприниматель на окраине села Аршалы организовал собственную птицеферму. Там он выращивает кур-бройлеров, уток и гусей, а также перепелок.

Корм для птиц производят в другом регионе, за тысячу километров. Но ферме нужен именно этот корм, и его завозят, несмотря на расстояния.

– Всю зиму торгуем птицей на районных ярмарках, – говорит Серик Жумагалиев. – Также можем по заявке покупателя выполнить и доставку. В общем, выращенное на своей ферме птичье поголовье дает работу до весны. Есть спрос и на птичье перо, его у нас берут по 2,5 тыс. тенге за кило.

Кстати, бизнес Жумагалиевых по всем статьям семейный. В нем кроме супругов участвуют две дочери и сын. В целом соз­дано десять постоянных рабочих мест. Останавливаться на достигнутом семья не намерена: будет строиться новый убойный цех и совершенствоваться технология откорма птицы. Таким образом, акцент делается на расширение производства собственной продукции.

…Минувшие со времени старта в предпринимательстве 15 лет для Серика Жумагалиева и его домочадцев стали еще и испытанием на сплоченность и способность работать в команде. Начавшийся с малого, ныне птичий бизнес окреп, вносит свой вклад в решение продовольственного вопроса в Аршалынском районе, дает рабочие места.

А главному вдохновителю и капитану дружной семейной команды Серику Жумагалиеву собственное дело подарило уверенность в том, что у бизнеса на селе большие перспективы и что начинать никогда не поздно.