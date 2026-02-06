Может ли первая любовь к спорту начаться не на тренировке, а с книги? Детские иллюстрированные спортивные издания Аскара АГАТАЕВА­ создаются именно с этой идеей – заинтересовать, вдохновить и показать ребенку, что спорт может быть увлекательным, понятным и по-настоящему близким.

фото автора

– Аскар, Вы создали серию детских иллюстрированных книг о теннисе, дзюдо и настольном теннисе. Почему Вы решили, что путь ребенка в секцию должен начинаться с книжной полки, а не с раздевалки стадиона?

– Все началось с простого вопроса: а что сегодня читают дети? Я заметил, что на полках не хватает ярких, понятных и, главное, вдохновляющих историй о спорте. Так появилась идея создавать книги, которые увлекают и мотивируют.

По моим наблюдениям, современный ребенок перенасыщен цифровым шумом, но при этом находится в информационном вакууме, когда речь заходит о настоящих ценностях. Я задался вопросом: что он возьмет в руки первым? Книга – это точка входа, первый серьезный диалог. Спортивная тематика выбрана не случайно: через нее проще всего объяснить фундаментальные вещи – дисциплину, уважение к сопернику и, что важнее всего, умение проживать поражения. Я сознательно ушел от сложных формулировок. Мои книги – это живой разговор двух сверстников, где через яркий визуал и понятные эмоции рождается интерес. Если ребенок, закрыв последнюю страницу, скажет «Вау!», значит, мы победили гаджет в первом раунде.

– Как Вам удается говорить о «взрослом» спорте так, чтобы это не превращалось в скучную лекцию?

– Дети – самые беспощадные критики, они мгновенно считывают фальшь. Мой главный принцип – полное отсутствие менторского тона. Самым сложным для меня, как для автора, было упрощать не обесценивая. Сделать так, чтобы книга была и полезной, и легкой для восприятия.

Мы создаем альтернативу смарт­фонам не через запреты, а через вовлечение. Книга должна быть «живой», чтобы ребенок почувствовал: спорт – это не только пот и тяжелые тренировки, это в первую очередь характер и путь к себе. Я не борюсь с технологиями, я создаю достойную альтернативу. Если история про спорт, движение и мечты подана талант­ливо, ребенок сам выберет ее. Моя миссия проста: хочу, чтобы каждый маленький читатель вырос достойным гражданином нашей страны, понимающим, что любой большой успех начинается с первой перевернутой страницы и веры в свои силы.

– Какими Вы видите горизонты этого проекта в Казахстане и за его пределами? Это ведь не просто хобби, а социальный вклад?

– Безусловно. Мы только в начале пути. Сейчас в активе теннис, дзюдо и настольный теннис, но видов спорта, которые воспитывают личность, гораздо больше. Я планирую и дальше развивать серию, расширять тематику и делать проекты, которые будут полезны детям в Казахстане и станут конкурентоспособными за рубежом. Мы должны экспортировать свои смыслы и свои ценности.

Родителям же хочу сказать одно: иногда одна вовремя прочитанная книга способна изменить вектор развития ребенка сильнее, чем сотни строгих наставлений. Книга – это искра. Мы даем инструмент, который учит мечтать, а спорт превращает эту мечту в цель.