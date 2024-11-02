Пусть Louis Vuitton шьет из казахстанских тканей

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане будет построен комбинат по глубокой переработке хлопка

фото пресс-службы облакимата

В Специальной экономической зоне (СЭЗ) Turan состоялась церемония закладки капсулы на месте будущего многопрофильного комбината по глубокой переработке хлопка и экспорту готовой продукции. В мероприятии, ознаменовавшем собой начало создания хлопчатобумажного кластера, приняли участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды и директор ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс» Сюй Цзе.

Этот проект имеет большое экономическое и социальное значение. Его осуществление позволит вывести хлопководство республики на новый, более высокий уровень.

Стоимость проекта, завершить который намечено уже в следующем году, составляет 146,8 млрд тенге. В текстильную фабрику полного цикла войдут 11 цехов – прядения, производства ткани, окраски, обработки и другие. На предприятии будет создано более 2 тыс. рабочих мест.

Мощности фабрики позволят выпус­кать 13 тыс. тонн пряжи в год, 50 млн метров домашнего текстиля, 7 млн комп­лектов постельного белья. Причем с каждым годом мощность производства будет увеличиваться. Строительством производственного комплекса, направленного на развитие хлопчатобумажного кластера, займется компания Xinjiang Lihua (Group) Co., LTD.

Она работает напрямую с такими всемирно известными брендами, как Louis Vuitton и Gucci. В будущем швейные нити и ткани made in Turkestan будут продавать этим брендам-гигантам, поставляющим свою продукцию по всему миру.

Туркестанская область – единственный в республике регион, где выращивают хлопчатник. Здесь ведется масштабная работа по формированию вертикально интегрированного хлопково-текстильного кластера. Помимо продажи хлопка-сырца, в регионе уделяют приоритетное внимание глубокой переработке волокна.

Поскольку в Казахстане текстильная и швейная промышленность все еще недостаточно развита и конкурентоспособна, стоимость хлопка-сырца зависит от его цены на мировом рынке. Для решения проблем хлопкового сектора в прошлом году по поручению акима области была разработана и утверж­дена «Региональная дорожная карта развития хлопководства и поддержки хлопково-текстильного кластера на период до 2027 года».

В соответствии с документом преду­смотрено проведение масштабной работы сразу по четырем направлениям – диверсификации посевов, обеспечению семенами, внедрению новых технологий, созданию хлопкового кластера. До 2027 года планируется создать девять хлопковых кластеров, что должно устранить зависимость от цен на хлопковолокно.

В Туркестанской области ежегодно хлопчатником засевают около 100 тыс. га и собирают более 300 тыс. тонн сырца. Для диверсификации посевов приоритет отдается увеличению урожайности за счет новых технологий.

Нынче в городе Арыси, Жетысайс­ком, Сауранском и Ордабасинском районах на 2,5 тыс. гектаров посеяли элитные сорта хлопчатника, используя китайс­кий опыт возделывания этой культуры. Данная технология позволяет получать по 60–65 центнеров урожая с одного гектара (это в 2,5 раза выше среднего показателя по области), экономя воду, энергию, трудовые ресурсы и минеральные удобрения. По словам хлопкоробов, результат превзошел все ожидания.

В 2023 году в Мактааральском районе стартовал проект по строительству хлопкоперерабатывающего завода ТОО «Cotton Мақта». Предприятие оснащено современным китайским оборудованием. В прошлом году завод принял на переработку 40 тыс. тонн хлопка-сырца.

Кроме того, в области с участием инвесторов из Китая и Узбекистана осуществляются два инвестиционных проекта стоимостью 223,5 млрд тенге.

В 2018 году в Туркестане начато строительство Специальной экономической зоны Turan, призванной повысить инвес­тиционный потенциал региона. Сейчас в инвестиционном портфеле СЭЗ Turan находятся 129 проектов более чем на 530 млрд тенге. Из них уже реализованы 28 стоимостью 214,55 млрд тенге.

В данный момент на стадии реализации находятся 95 проектов на 353,87 млрд тенге.

Кроме того, в качестве участников промышленных подзон СЭЗ Turan зарегистрированы 13 проектов стоимос­тью порядка 41 млрд тенге. Это ТОО «Baspolymer», «Туран Жол», «Gesso Tech», «QazEcoPack», «PSI Mineral Technologies», «Панель Систем КЗТ», «Exclusive Stroy Montazh», «ТуркестанТемирБетон», «Kentau Red Star», «Алтын Дала Мақта», «Многопрофильный Кентауский завод», «ER-QAN», «Sayat Technology».

Пока на территории этих компаний открыто шесть тысяч постоянных рабочих мест. При запуске всех проектов будет создано 7 221 рабочее место. Также прорабатывается дальнейшая реализация 13 инвестпроектов стоимос­тью 175,72 млрд тенге, предусматривающих строительство новых заводов и фабрик. Их ввод в эксплуатацию позволит соз­дать 2,5 тыс. рабочих мест.

Напомним: участники СЭЗ Turan освобождаются от налогов на землю и имущество, таможенных пошлин на импорт, корпоративного подоходного налога, арендной платы за землю, налога на добавленную стоимость.