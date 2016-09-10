​Пусть поет в Камеруне

Павлодарским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску департамента внутренних дел Павлодарской области о выдворении 35-летнего гражданина Камеруна Нгугу Тепонга Ону Парфе за пределы Казахстана.

Как выяснилось, несколько лет назад камерунец совершил на территории нашей страны уголовное преступление. В 2014 году приговором районного суда № 2 Бос­тандыкского района его признали виновным в изготовлении фальшивых денег. Тогда же назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

В павлодарской ИК АП 162/;2 фальшивомонетчик прославился тем, что вмес­те со своим осужденным соотечественником исполнил в интернациональном ансамбле «Достар» пенитенциарного учреждения хит «Аспанға қараймын». Согласно справке об освобождении, гражданин Камеруна был отпущен на свободу в июле 2016 года постановлением суда № 2 Павлодара. Оставшийся срок наказания – три года девять месяцев и пятнадцать дней – ему на основании части третьей статьи 73 УК РК заменили штрафом в сумме 735 987 тенге.

Однако, выйдя на свободу, господин Парфе почему-то не спешил покидать Павлодар. Поэтому в соответствии со статьей 28 Закона РК «О правовом положении иностранцев», по которой гражданин другого государства может быть выдворен за пределы республики, если он нарушил законодательство страны пребывания, суд вынес решение о его выдворении.