Пусть ученик поверит в себя!

Образование
135
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В преддверии Дня учителя директор Областной специальной школы-интерната Ляззат Тулепова получила из рук Главы государства Касым-Жомарта Токаева орден «Құрмет».

фото предоставлено Л.Тулеповой

Преподаватель с 33-летним педагогическим стажем Ляззат Жайшылыккызы начала свой трудовой путь в 1992 году в средней школе № 5 им. Г. Мусрепова как педагог-психолог. Позднее работала замес­тителем директора Областного реабилитационного центра для детей, методистом-психологом городского отдела образования. С 2021 года она возглавляет Атырауский областной специнтернат.

За время работы Ляззат Жайшылыккызы была удостоена благодарственного письма Министерства образования и науки, нагрудного знака «Почетный работник образования», получила Гран-при конкурса «Лучший методист-2021». Научные статьи автора прикладных курсов Ляззат Тулеповой опубликованы в республиканских изданиях.

Под ее руководством в 2022–2025 годах материально-техническая база школы-интерната была полностью обновлена: современные кабинеты по физике, химии, биологии, истории, географии, физкультуре, изобразительному искусству, музыке и технологии оснащены необходимым оборудованием, открыты логопедический кабинет и сенсорная комната, в общежитии появилась новая мебель.

– Эта награда – признание труда всего коллектива. Адаптация детей с особыми образовательными потребностями к жизни в обществе – дело, требующее большой ответственности. Оценка нашего труда – это хороший стимул для новых свершений. В преддверии Дня учителя всем молодым педагогам хочу сказать главное: знания – лучшая инвестиция в будущее, – отметила Ляззат Тулепова.

Сегодня успехи учеников интерната говорят сами за себя. Дети становятся обладателями призовых мест на республиканских и международных соревнованиях,­ олимпиадах и конкурсах. Так, девятиклассница Айназ Куралова стала обладателем Гран-при VIII международного фестиваля детского искусства ALMALY.KZ. А на респуб­ликанском конкурсе «Жұлдызай» в 2023 году четвероклассник Ерасыл Сагын занял первое место, восьмиклассница Жулдыз Кайдар – третье. И вот уже в этом году Айназ Куралова вновь принесла родной школе медаль. На этот раз она стала сереб­ряным призером Международной олимпиады по парадзюдо, которая проходила в немецком городе Гейдельберге.

– Каждое достижение наших детей – это не только их личный успех, это наша общая победа. Мы стараемся создавать для них условия, в которых они могут раскрыться и почувствовать уверенность в своих силах, – подчеркнула Ляззат Тулепова.

#Образование #педагог #учитель #призвание #день учителя

