Пустоты под асфальтом

Колонка обозревателя
34
Любовь Доброта

Шымкент сегодня – один из самых интенсивно развивающихся городов республики: миллиарды тенге ежегодно вкладываются в расширение его улично-дорожной сети.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отчеты выглядят весьма внушительно. Но реальность, увы, диссонирует с ними. Как выясняется, почти треть проб, отобранных в Шымкенте экспертами для проверки качества дорожного строительства, не соответствует нормативам. Из 1 216 – 450 с отклонениями. И это не мелкие погрешности, а системные проблемы – от низкого качества материалов до несоблюдения технологий. Отсюда – просадки, трещины, сколы дорожной «одежды», нередко возникающие еще до официальной приемки автострад.

Разумеется, дорожных подрядчиков обязывают срочно переделать работу за свой счет. К тому же наказывают не только компанию-нарушителя, но и специалистов технадзора, своевременно не проконтролировавших соблюдение технологии дорожного строительства. Формально вроде бы справедливость торжествует. Однако шымкентцам от этого, по большому счету, не легче.

Пока подрядчики «работают над ошибками», горожане продолжают терять время, нервы и деньги. И снова ездить по дорогам, которые вряд ли доживут до заявленного гарантийного срока эксплуатации. И это при том, что бюджетных средств на дорожное строительство за последние годы выделено более чем достаточно.

Если бы дороги строились качественно с первого раза, Шымкент уже давно мог бы иметь по-настоящему комфортную и долговечную дорожную сеть. Вместо этого мы наблюдаем ежегодные ремонты. Хрестоматийный пример – улица Айбын в микрорайоне Тассай. Дорогу заасфальтировали осенью 2024-го, а выдержала она всего несколько месяцев. На проезжей части образовались колдобины, под асфальтом – пустоты. Горожане вынуждены были даже обозначать опасные места ветками и яркими целлофановыми пакетами.

С вводом в действие нового Строительного кодекса контроль над соблюдением технологий строительства, в том числе дорожного, ужесточается. Увеличиваются и гарантийные сроки: пять лет после среднего ремонта и не менее семи – при реконструкции и новом строительстве. По данным профильных служб, 95% улично-дорожной сети Шымкента сегодня находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Но давайте честно: даже один процент плохих дорог – это чьи-то разбитые машины, сорванные графики, аварийные ситуации и риск для жизни. Для водителей автобусов, которые вынуждены на первой скорости «прыгать» по просевшему асфальту, для жителей отдаленных улиц, для скорой помощи и пожарных эти проценты имеют вполне конкретное значение.

Работа Национального цент­ра качества дорожных активов важна и необходима. Его цель – не штрафы, а результат. И проблема ведь не только в подрядчиках. Это вопрос всей системы: планирования, отбора компаний, реального, а не формального технадзора и персональной ответственности.­

К слову, представителей технадзора, контролирующих строи­тельство дорог и допустивших использование некондиционных инертных материалов, тоже наказывают. Но от этого не легче. Пока не станет нормой строить дороги на совесть, а не «до первого отчета», мы будем бесконечно возвращаться к одной и той же теме.

Шымкенту нужны не просто новые километры асфальта. Ему нужны дороги, которые служат годами, а не до конца лишь одного сезона.

Все колонки автора
#Шымкент #строительство #дороги #улицы

Популярное

Все
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Подписан меморандум о создании нового производства
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых
Депутаты поддержали проект новой Конституции
Не временная кампания, а современная идеология
На этапе кардинальных преобразований
Признание мудрого руководства
Председатель ФПРК: «Новая Конституция – закон, в котором ценность человека выше системы»
В Нацархиве открыли личный фонд Шерхана Муртазы
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в Италии
Общие духовные ценности объединяют народы
Приоритеты двусторонней повестки
Проверка готовности к паводкам
Отменены фиктивные решения акимов
Снова видеть!
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Аплодисменты, аплодисменты…
Курьеров обманывали в Уральске
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Приветы лета
Кто мы?
Экран важнее сцены?
За словом следует дело

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]