Шымкент сегодня – один из самых интенсивно развивающихся городов республики: миллиарды тенге ежегодно вкладываются в расширение его улично-дорожной сети.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отчеты выглядят весьма внушительно. Но реальность, увы, диссонирует с ними. Как выясняется, почти треть проб, отобранных в Шымкенте экспертами для проверки качества дорожного строительства, не соответствует нормативам. Из 1 216 – 450 с отклонениями. И это не мелкие погрешности, а системные проблемы – от низкого качества материалов до несоблюдения технологий. Отсюда – просадки, трещины, сколы дорожной «одежды», нередко возникающие еще до официальной приемки автострад.

Разумеется, дорожных подрядчиков обязывают срочно переделать работу за свой счет. К тому же наказывают не только компанию-нарушителя, но и специалистов технадзора, своевременно не проконтролировавших соблюдение технологии дорожного строительства. Формально вроде бы справедливость торжествует. Однако шымкентцам от этого, по большому счету, не легче.

Пока подрядчики «работают над ошибками», горожане продолжают терять время, нервы и деньги. И снова ездить по дорогам, которые вряд ли доживут до заявленного гарантийного срока эксплуатации. И это при том, что бюджетных средств на дорожное строительство за последние годы выделено более чем достаточно.

Если бы дороги строились качественно с первого раза, Шымкент уже давно мог бы иметь по-настоящему комфортную и долговечную дорожную сеть. Вместо этого мы наблюдаем ежегодные ремонты. Хрестоматийный пример – улица Айбын в микрорайоне Тассай. Дорогу заасфальтировали осенью 2024-го, а выдержала она всего несколько месяцев. На проезжей части образовались колдобины, под асфальтом – пустоты. Горожане вынуждены были даже обозначать опасные места ветками и яркими целлофановыми пакетами.

С вводом в действие нового Строительного кодекса контроль над соблюдением технологий строительства, в том числе дорожного, ужесточается. Увеличиваются и гарантийные сроки: пять лет после среднего ремонта и не менее семи – при реконструкции и новом строительстве. По данным профильных служб, 95% улично-дорожной сети Шымкента сегодня находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Но давайте честно: даже один процент плохих дорог – это чьи-то разбитые машины, сорванные графики, аварийные ситуации и риск для жизни. Для водителей автобусов, которые вынуждены на первой скорости «прыгать» по просевшему асфальту, для жителей отдаленных улиц, для скорой помощи и пожарных эти проценты имеют вполне конкретное значение.

Работа Национального цент­ра качества дорожных активов важна и необходима. Его цель – не штрафы, а результат. И проблема ведь не только в подрядчиках. Это вопрос всей системы: планирования, отбора компаний, реального, а не формального технадзора и персональной ответственности.­

К слову, представителей технадзора, контролирующих строи­тельство дорог и допустивших использование некондиционных инертных материалов, тоже наказывают. Но от этого не легче. Пока не станет нормой строить дороги на совесть, а не «до первого отчета», мы будем бесконечно возвращаться к одной и той же теме.

Шымкенту нужны не просто новые километры асфальта. Ему нужны дороги, которые служат годами, а не до конца лишь одного сезона.