"Пустые слова и обещания" – алакольские предприниматели массово пожаловались на работу акимата

По их словам, за 5 лет от местных исполнительных органов были одни обещания и никаких действий.

Фото пресс-службы НПП "Атамекен"

Предприниматели побережья озера Алаколь подали массовую жалобу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".

"Санузлы не построены, мусорных баков нет, в отелях не хватает электроэнергии, состояние дорог итак известно. Одним словом, за 5 лет были одни обещания", - такую жалобу подали предприниматели побережья озера Алаколь на встрече с представителями акиматов и государственных органов на площадке Национальной палаты.

Сотрудники Нацпалаты встретились онлайн с почти 100 предпринимателями восточного и южного берегов озера Алаколь, чтобы оценить текущее состояние региона. В результате выяснилось, что нерешенных проблем бизнеса много. Заключение экспертов – премьер-министру Алихану Смаилову направлено справочное письмо с пулом проблемных вопросов по развитию курортной зоны.

Первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Максат Кикимов отметил, что планируется обсуждение подготовки к открытию летнего сезона, а также принятие решения по развитию Алакольской курортной зоны.

"Не произведено берегоукрепление. Из-за размывки берегов существует риск потери лечебной грязи. Береговая линия озера стремительно меняется. Со стороны Алматинской области проект приостановлен, в связи с подачей иска в суд на подрядчика из-за невыполнения обязательств. Стоимость проекта - 6,8 млрд тенге, срок завершения по плану – 31 декабря 2023 года; со стороны ВКО в 2019 году была произведена корректировка проекта по берегоукреплению. Стоимость проекта составила 17 млрд тенге. В связи с дороговизной проекта, было принято решение разработать альтернативный - менее дорогостоящий проект. На сегодня проект до сих пор не разработан", – отметил Максат Кикимов.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев также подтвердил проблемы туристического побережья. Несмотря на то, что для их решения были выделены специальные субсидии и выработаны предложения по решению проблем, вопросы остаются нерешенными.

"С прошлого года действует субсидирование. Государство готово ежемесячно предоставлять 83,3 тыс. тенге для правильной работы санузлов. В прошлом году один прибрежный комплекс получил субсидию. Мы предложили сдать общие туалеты в доверительное управление... В предстоящем сезоне акиматам необходимо обеспечить бесперебойную работу туалетов и своевременный вывоз мусора. Жалоб на мусор много", – заметил вице-министр.

Кроме того, в 2023 году по железной дороге было перевезено 243 тысячи пассажиров. При этом Ержан Еркинбаев предложил компании "Қазақстан темір жолы" продлить стоянку поезда на 20 минут и увеличить количество туалетов на вокзале. Кроме того, он отметил, что до сих пор имеются сведения о работе аэропорта и продаже билетов. По его словам, ремонт дорог не устраивает жителей и бизнес.

В прошлом году на набережной в области Абай было построено 10 зданий на сумму 2,1 млрд тенге. Это увеличило количество коек на тысячу и достигло 14 328 мест. На южной стороне озера Алаколь в прошлом году построено 14 зданий на сумму 2,5 млрд тенге. Было добавлено 700 коек, в общей сложности количество составило 12 078.

Вопросы, поднятые представителем Нацпалаты и вице-министром, предприниматели продолжили. Владелец базы отдыха "Жемчужина" на восточном побережье Елена Асылбекова затронула вопросы, которые не решаются с 2017 года. Это не новые проблемы. Предприниматель сообщила, что уже в этом году написала акиму несколько писем, но ответа нет.

"На нашей базе не хватает электроэнергии. В отчете акима за 2020 год говорится, что были проложены сети на 2,4 млрд тенге. Где были проложены? Сегодня наша база работает в минимальных технических условиях, то есть, дает 40-60 кВт вместо 150-200 кВТ. Говорят, у вас 100 комнат. Как включить кондиционер, как использовать горячую воду? Откуда тогда будет сервис? Бизнес будет виноват в нерешаемых акиматом вопросах. Только вчера на южном берегу нужно было создать технические условия на 115 баз. Стоит ли открывать новые места, не регулируя их? Где инвестирование, где новые проекты? Интересно, как новые базы открываются?" – высказалась Елена Асылбекова.

Кроме того, по словам предпринимателя, в прошлом году несколько раз выключался свет, сгорело техническое оборудование. Но до сих пор представители акимата не решили эту проблему и неизвестно, как сложится ситуация в нынешнем сезоне.

Жалобу представителя бизнеса продолжила Инна Дорош, владелец базы отдыха "Aquamarine resort" на южном побережье.

"К сожалению, ситуация сложная. Люди в ответственном учреждении меняются, мы говорим каждому, но безрезультатно. Деньги тоже выделяются, план на 5 лет тоже составляется. Но бесполезно, нам нужны специалисты, которые будут обслуживать побережье за 2,5-3 месяца. Мы также обратились в Министерство образования. С каждым годом кадровая проблема усложняется. Нет технических колледжей. Здесь нужны прачки, спасатели, электрики, повара, водители. Сейчас даже охранника найти сложно", – говорит предприниматель.

Вместе с тем, в преддверии открытия летнего сезона у туроператоров остро стоит вопрос утверждения и публикации расписаний авиа и жд-рейсов на летний период, запуск продаж транспортных билетов в рамках раннего бронирования туров на Алаколь.

По итогам заседания представитель Нацпалаты Максат Кикимов предложил разработать дорожную карту. Представители местных исполнительных органов – акиматов согласились с наличием этих вопросов и совместно с Национальной палатой пообещали выполнить задачи, приведенные в дорожной карте.