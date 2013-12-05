Путь Лидера: жизнь и судьба народа

Летопись независимости

Этого знаменательного события в жизни и культуре страны – продолжения киноэпопеи о судьбе и пути Президента Казахстана – Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева – все мы искренне и с нетерпением ждали. И вот оно свершилось. Мы увидели, и теперь увидят с благодарностью миллионы казахстанцев, настоящих граждан и патриотов Родины, новые золотые страницы кинолетописи Независимости, неразрывно связанной с именем Первого Президента: киноэпопею-дилогию «Огненная река» и «Железная гора». Как справедливо отметил его соратник – депутат Мажилиса Парламента Куаныш Султанов, «Фильм превзошел мои ожидания». Разделяя полностью его высокую оценку, хочу сказать, что иначе не должно было быть. А потому, прежде всего, думаю, важно и нужно сказать огромное спасибо идейным вдохновителям и авторам этого замечательного проекта, значение которого невозможно переоценить.

Киноведы и кинокритики еще дадут свою должную объективную оценку этого яркого и талантливого произведения. Хочется только, как говорится, по свежим следам, сказать, что сделано великое дело, которое внесло свою весомую лепту в историю нашей Независимости, в формирование чувства национальной гордости и патриотизма. Краеугольные составляющие этого замечательного успеха – неповторимая режиссура Рустема Абдрашева, богатая, основанная на книгах самого Елбасы, литературная основа, заложенная Рустемом в соавторстве с Шахимарденом Кусаиновым. Талантливая работа операторов Александра Плотникова и Сапара Койчуманова, художников-постановщиков Сабита Курманбекова и Умирзака Шманова, прекрасная музыка Абилкаира Жараскана и музыкальная редакция Актоты Раимкуловой, звукорежиссура Руслана Сакиева, блистательная режиссура монтажа Галымжана Санбаева.

Необыкновенной удачей авторов проекта стал очень точный подбор актеров. Это Нуржуман Ихтымбаев, которого в последние годы не снимал только самый ленивый режиссер, но сумевший в роли отца Президента – Абиша превзойти рамки своих прежних ролевых штампов и стереотипов. Наталья Аринбасарова в роли мамы главного героя Альжан. Особо добрых слов заслуживает игра восходящей звезды нашего кино Нурлана Алимжанова, во второй раз прекрасно, мастерски сыгравшего роль Султана, Мадины Есмановой, воплотившей образ его супруги Сары. Достойным обрамлением роли Нурлана стали актеры, сыгравшие его друзей: Арман Асенов, Даурен Сергазин, Абилкаир Жараскан, Айдос Бектемир, Ержан Тусупов.

Невозможно переоценить вклад в успех кинокартины выдающихся российских актеров Валентина Гафта, Сергея Шакурова, Виктора Сухорукова, а также Марии Голубкиной.

В блиц-интервью «Казахстанской правде» наша прославленная Бибигуль Тулегенова сказала: «Мне кажется, что за 20 лет независимости такой сильной и нужной картины в нашем кинематографе еще не было». Сказано емко и очень верно. Поистине талантливые произведения литературы и искусства выполняют свою высокую духовную миссию. Эта их роль состоит в том, чтобы донести до людей правду жизни. Ту правду, которую мы в своей повседневной жизни не всегда знаем и сознаем. Не всегда ценим. Она проста и привычна, как наше дыхание, как синее небо и солнце над головой. Как некая дарованная нам свыше данность. И только те, кто пробуждает своим творчеством наше сознание, могут помочь нам постичь историческую истину, дать справедливую оценку тем личностям, которые во главе народа всей своей жизнью и трудом созидают эту нашу историю.

Бытует фраза, согласно которой что-то может быть «даровано судьбой». Но, очевидно, каждому человеку судьбой что-то может быть не даровано, а лишь предначертано. И каждый должен создать себя, стать достойным и подняться до высоты этой предначертанности. Киноэпопея-дилогия талантливого кинорежиссера Рустема Абдрашева «Путь Лидера» повествует нам именно о том, как Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев через все тернии поднялся до этой своей высоты.

«?мір деген сол, балам! Сан алуан бұла?тардан бастау алатын мынау ?зен сия?ты. Сенің де ?мір ?зенің осы тыны? бұла?тан басталады. Ата-бабамыз?а ?ұтты ?оныс бол?ан Үш?оңырдың баурайынан бастайтын мынау бұла? сия?ты таза болсын деп осында алып келдім ырымдап. Кәне, балам, ұлы сапарыңның алдында осы мына киелі бұла?тан ?аны? бір суын ішші! Ай, бәрекелді!» Так в самом прологе фильма перед тем, как отправить сына Нурсултана в большой путь, наставлял его отец Абиш. Трудно точно передать иными словами всю глубину и смысл этих пронзительных и глубоких слов, но общий смысл их таков: «Да, сынок, жизнь такова! Как эта река, берущая начало от многочисленных своих истоков. И твоя река жизни начинается с этого тихого родника. Я привел тебя сюда в знак доброго предзнаменования, чтобы она была чиста как этот родник, рожденный на склонах Ушконыра, ставшего добрым пристанищем наших предков. А ну-ка, сынок, испей сполна воды этого святого родника в знак начала твоего предстоящего великого пути! Ай, молодец!»

От земли предков к огненной реке

Эпизоды и картины, связанные с родной землей и отчим домом, видимыми и невидимыми нитями связывают нас с запевкой киноэпопеи – фильмом Абдрашева о детских и отроческих годах Президента – «Небо моего детства». И в каждом таком возвращении режиссеру удалось передать не просто эмоциональную, но буквально энергетическую сыновнюю привязанность Нурсултана Назарбаева к своим корням и истокам.

В бытность пресс-секретарем Президента мне дважды посчастливилось побывать вместе с ним в Ушконыре. С великим почтением и благодарностью склонить главу на могилах его предков и родных, отца Абиша, матери Альжан. При этом я видел и чувствовал, буквально физически ощущал, с каким великим почтением и неизбывной сыновней любовью и теплом Нурсултан Абишевич относится и хранит в душе и сердце эту священную память.

Казахи говорят, поминая усопших и желая добра их потомкам: «Ата-бабалырыңның аруа?ы риза болып, жебей берсін, ?олдай берсін!» Думается, эта высокая энергетика земли отцов и дедов, оберег и поддержка духов предков всю жизнь дают Нурсултану Назарбаеву силу, непоколебимую веру в свое дело и судьбу, решимость идти и вести народ по пути независимости, к его лучшему будущему.

В этой связи вспоминается статья «Песня моя – Ушконыр», вышедшая в «Казправде» 30 декабря 2004 года, в которой рассказывается об истории создания этой песни, очень быстро снискавшей народную любовь. Для меня эта публикация памятна еще и тем, что по просьбе автора статьи Махмуда Базаркуловича Касымбекова сделал из сырого подстрочного варианта более или менее приемлемую редакцию поэтического русского перевода текста песни.

Мой Ушконыр – гор колыбель, отчий мой кров, Сказочный край чистых ручьев, горных орлов… Вечно цвети, детям своим счастье даря, Мой Ушконыр, край мой родной, гордость моя!

Победителя видно на старте

В своей красоте, простоте и искренности фильм далек, как и наша реальность, от придания фигуре Елбасы какого бы то ни было искусственного культа, мессианского предназначения. Свыше ему был дан высокий дар подвижника и лидера, но ничего в течение жизни ему не давалось просто так. Свою судьбу он ковал собственными крепкими мозолистыми руками, которые ему однажды, как хорошо показано в фильме, даже пришлось показать скептически настроенной американской журналистке на дискуссии «о капитализме и коммунизме» во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки.

И все же умные люди уже тогда, в годы молодости нашего Президента, видели, что ему суждено большое и славное будущее выдающегося государственного деятеля. Здесь вспоминается замечательный эпизод фильма, когда днепродзержинский наставник главного героя Дмитрий Изотович Погорелов, роль которого блестяще исполнил Виктор Сухоруков, в ответ на шутливую просьбу одного из казахских ребят предсказать их будущее вполне серьезно характеризует студента Назарбаева: «Победителя видно на старте! Султан! Быть тебе председателем Совета министров! И это – в самом худшем случае!»

Его судьба – моя судьба

Начиная с «Неба моего детства» талантливый режиссер Рустем Абдрашев сумел заронить в сердца и души доброжелательных зрителей полновесное зерно человеческого соучастия и сопричастности: «Его судьба, его история – это наша общая, а значит и моя, история и судьба!»

Особенный интерес вызывают пронзительные эпизоды, связанные с годами участия Нурсултана Назарбаева в строительстве Темиртаусского металлургического комбината, сопряженном с нелегким испытанием его человеческой силы и характера. «В годы моей юности, - говорит за кадром сам Президент, - гремело название города Темиртау, где строился один из крупнейших металлургических комбинатов Советского Союза. Что-то было великое, возвышающее в этом названии. Хотя и дома было достаточно дел. Было, где приложить руки. Но молодое сердце всегда требует испытаний. Ум жаждал узнать новое, неизведанное. Я еще не знал, что меня ожидает, но уже был готов выйти навстречу своей судьбе…»

Весна на Заречной улице

Очень красиво, искренне, правдиво авторы фильма показали годы учебы Нурсултана Назарбаева в Днепродзержинске. То была в жизни Президента «Весна на Заречной улице». Постижение азов будущей профессии сталевара, закаливание борцовского характера, открытие нового мира с его проблемами и в то же время с добрыми человеческими отношениями, первая любовь… А главное – формирование замечательных качеств будущей выдающейся личности, которой суждено будет возвыситься над обыденной реальностью и возглавить великий народ на его пути в будущее.

На следующий день после кинопоказа, 2 декабря, мы публиковали в «Казахстанской правде» уже упомянутые отзывы первых зрителей, посетивших премьеру в День Первого Президента. Меня больше всего тронули слова темиртаусского паренька Маргулана Ибадильдина, который очень просто и искренне сказал: «О нашем Президенте знает весь мир, и везде о нем отзываются хорошо. Вот был в Турции, и как только узнали, что из Казахстана, так там сразу местные в один голос: «О, у вас хороший Президент!» Я честно скажу: очень ценю и уважаю нашего Президента. Многие, может быть, не знают, что ему пришлось пережить. А фильм показывает, что он простой человек, человек труда».

Именно силой талантливого киноязыка всем нам было очень наглядно и образно показано, что пришлось пережить в своем становлении Нурсултану Назарбаеву, в каких неимоверно тяжелых условиях и трудностях ковался стальной характер будущего Лидера нации, «как закалялась сталь» его судьбы и жизненного пути.

Жареная картошка

Самое главное достоинство киноэпопеи состоит, думается, в том, что Президент Казахстана, прекрасно сыгранный Нурланом Алимжановым, показан как простой и земной человек, живущий своими чувствами и переживаниями, любовью, верой и надеждами, настоящей мужской дружбой, не подверженной никаким коньюнктурным служебным переменам. А потому запомнился из фильма один характерный эпизод, когда ночью на кухне своей первой темиртаусской квартиры, где в соседней комнатке спят уже две дорогих дочурки Дарига и Динара, Султан и его любимая жена Сара собирают близких и верных друзей, потчуя их большой сковородкой доброй жаренной картошки. Сразу вспомнились куплеты одной из самых любимых песен Президента:

Вот так и живем, не ждем тишины, Мы юности нашей как прежде верны, А сердце, как прежде, горит от того, горит от того, Что дружба превыше всего…

И радости встреч, и горечь разлук С тобой испытали, товарищ и друг. А там, где когда-то влюбленными шли Деревья теперь подросли…

Не созданы мы для легких путей, И эта повадка у наших детей, Мы с ними уходим навстречу ветрам, навстречу ветрам. Вовек не состариться нам…

А годы летят, наши годы, как птицы, летят, И некогда нам оглянуться назад…

Лет десять назад, в Шымкенте, довелось как пресс-секретарю сидеть за дастарханом, за которым Нурсултан Абишевич собрал своих старых и добрых друзей. Трудно передать словами те чувства, которые переживал, ощущая сопричастность, все тепло и радость той дружеской встречи. Уже будучи Президентом страны он сохранил преданность своей простой человеческой дружбе. Какое большое и верное сердце!

Личность и эпоха

В разных странах, в истории разных народов выдающиеся личности, возглавившие их на крутых переломах развития, проходили свой неповторимый и ни с кем несравнимый пассионарный путь преодоления и созидания. Мне уже доводилось писать о том, что Главу независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева часто сравнивают с такими историческими деятелями, как Мустафа Кемаль Ататюрк, Ли Куан Ю, Дэн Сяопин, Махатхир Мохаммад. Недавно журналист одного из ведущих телеканалов договорился до того, что сравнил нашего Елбасы с тремя американцами сразу: с Авраамом Линкольном, Джорджем Вашингтоном и впридачу – с Томасом Джефферсоном. Полноте! Я убеж¬ден: личность нашего Президента не нуждается ни в каких подобных сравнениях. Он выдающийся Лидер самобытной и неповторимой страны, который ведет ее народ по собственному казахстанскому пути.

После просмотра фильма я вновь с особой остротой задумался о роли личности в истории. Закономерности развития не есть однозначная и однолинейная предопределенность. Существует несколько вариантов этого развития. Какой из них реализуется, решающим образом зависит от человека, который благодаря своей силе и разуму встает во главе народа, пробуждает и мобилизует его творческую активность, ведет по пути исторического прогресса.

Исполнение заветов

Одним из самых значимых эпизодов фильма является эпилоговый разговор Султана с первым секретарем горкома партии Николаем Григорьевичем Давыдовым. Именно после этой встречи был открыт путь восхождения Лидера нации. Предложив Назарбаеву возглавить промышленный отдел горкома и получив согласие, Давыдов напутствовал: «Ты был лидером молодежи металлургов, теперь ты представляешь весь комбинат. Чтобы быть на высоте, что надо? Преодолевать трудности и побеждать, создавать новое и заботиться о людях. Это главное! Уверен, у тебя все получится!» Нурсултан Назарбаев с честью оправдал надежды и доверие партийного руководителя.

А институтский наставник Нурсултана Абишевича Аркадий Иосифович Преображенский, в блистательном исполнении Валентина Гафта, завещает ему: «Главное, Назарбаев, верить в себя. Верить до конца жизни!» Нурсултан Абишевич, следуя совету своего мудрого и проницательного наставника, несомненно всегда верил и верит в себя, в свой доверивший ему великую миссию народ. Пожелаем ему в эти знаменательные декабрьские дни долгих-долгих лет жизни и президентства, неиссекаемой веры в великие творческие силы возглавляемой им нации, идущей вместе со своим Президентом по пути независимости, прогресса и процветания. Да будет благословен этот путь нашего Лидера и наш путь!

Жанай Омаров