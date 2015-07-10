Путь Лидера

676
Анна ВЛАДИМИРОВА, Пекин
Перевод и дубляж на китайский язык трех частей фильма-эпопеи по согласованию с киностудией «Казахфильм» осуществлен Центральной киностудией Китая под руководством знаменитого звукорежиссера Цюй Вэйцзюня, который входит в пятерку лучших звукорежиссеров Китая.
В целях максимального донесения до китайского зрителя основной идеи фильма – воспитание у молодежи целеустремленности, ответственности и чувства патриотизма – для озвучивания главных героев фильма приглашены такие известные актеры Китая, как Цзя Сяоцзюнь, Шан Хун и другие.
Ранее первая часть фильма «Небо моего детства» была показана китайскому зрителю в рамках Недели казахстанского кино в 2013 году. В ближайшее время на китайском телевидении состоится показ всех частей фильма-эпопеи, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Популярное

Все
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
В погоне за «зайцами»
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
«Врата ада» могут погаснуть
Ради хайпа
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Стали ездить по правилам
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]