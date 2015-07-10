Путь Лидера 676 Анна ВЛАДИМИРОВА, Пекин

Перевод и дубляж на китайский язык трех частей фильма-эпопеи по согласованию с киностудией «Казахфильм» осуществлен Центральной киностудией Китая под руководством знаменитого звукорежиссера Цюй Вэйцзюня, который входит в пятерку лучших звукорежиссеров Китая.

В целях максимального донесения до китайского зрителя основной идеи фильма – воспитание у молодежи целеустремленности, ответственности и чувства патриотизма – для озвучивания главных героев фильма приглашены такие известные актеры Китая, как Цзя Сяоцзюнь, Шан Хун и другие.

Ранее первая часть фильма «Небо моего детства» была показана китайскому зрителю в рамках Недели казахстанского кино в 2013 году. В ближайшее время на китайском телевидении состоится показ всех частей фильма-эпопеи, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.



