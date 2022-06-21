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Путевка в самостоятельную жизнь
Наталия Портнягина

В Уральске открылся Дом самостоятельного сопровождаемого проживания для лиц с ментальными нарушениями. Это первый в Казахстане подобный проект для адаптации и социализации взрослых инвалидов.

На сегодня диагнозы по различным психоневрологическим заболеваниям имеют свыше 4 200 западноказахстанцев, из них более 580 – пока не достигли совершеннолетия. Идею создания центра для социализации лиц с незначительными ментальными нарушениями несколько лет назад предложили общественные объединения, работающие в направлении защиты прав людей с ограниченными возможностями. Поддержали ее, спонсировав строительство, местные предприниматели.

Как считает одна из иницитаторов, проекта депутат областного маслихата, руководитель ОО «Арба» Гульмира Батпакулова, очень редко ментальникам удается пройти социализацию и жить обычной жизнью, не завися от помощи близких людей.

– Это наша наболевшая проб­лема. Здесь же они смогут получить путевку в самостоятельную жизнь. Этот проект дает им возможность стать полноценными гражданами, – говорит она.

Как надеются реализаторы проекта, дом станет эффективной альтернативой действующим социальным центрам. Здесь созданы все условия для проживания людей с психоневрологическими отклонениями, которые, тем не менее, хотят жить и работать максимально самостоятельно. При поддержке врачей, психологов и педагогов новоселы будут обучаться бытовым навыкам, правилам поведения на улице, в общественных местах. В швейной и столярной мастерских, а также в столовой можно освоить профессию, научиться тому, что пригодится в дальнейшей жизни.

Дом площадью около 1 000 кв. м рассчитан на 20 человек. Условия максимально приближены к домашним. Список жильцов определяет комиссия, в состав которой входят врач-психиатр, психолог, специалист по социальной работе, представители общественных организаций. Возраст проживаю­щих – старше 18 лет. У каждого есть индивидуальный план реа­билитации, по которому с ними будут работать врачи и педагоги. Здесь же им будет оказываться восемь видов услуг.

– Многие хотят получить специальность, трудоустроиться. Будем изучать нормативные акты, поддерживать в поиске работы или открытии собственного дела, – сказал аким области Гали Искалиев.

Юридически новый социальный объект будет относиться к Круглоозерновскому центру оказания специальных социальных услуг. Его содержание обойдется бюджету в 65 млн тенге в год. Как отметил аким, объект принят на баланс, и теперь из бюджета можно дополнительно приобретать оборудование для мастерских, а также обустраивать на прилегаю­щей территории спортивную площадку.

По словам заместителя директора Круглоозерновского центра оказания специальных социальных услуг Дулата Нургалиева, в дальнейшем будут заключаться меморандумы и договоры с предприятиями и организациями для трудоустройства услугополучателей.

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