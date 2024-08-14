Путинцева вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

В следующем раунде Юлия сыграет с американкой Кори Гауфф

Фото: championat.com

34-я ракетка мира Юлия Путинцева обыграла 77-ю ракетку мира Харрье Дарт в первом круге теннисного турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 6:1, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Матч между теннисистками длился 1 час 47 минут. В его рамках Путинцева не оформила ни одного эйса, но сделала три двойных ошибки, а также реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.

На счету Дарт ноль эйсов и четыре двойных ошибки, британка реализовала три брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Путинцева сыграет с американкой Кори Гауфф.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715.

В прошлом году победителем стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.