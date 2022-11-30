Пьяная астанчанка вызвала переполох на борту самолета

Женщина закурила во время полета и заработала сразу 2 штрафа.

Фото: Kazpravda.kz

Жительницу Астаны, закурившую на борту самолета, привлекут к административной ответственности сразу по двум статьям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали полицейские, инцидент произошел на борту самолета, следовавшего рейсом Астана-Алматы.

По прилету сотрудникам Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы по акту была передана пассажирка. Инцидент произошел 27 ноября. При проверке транспортные полицейские установили 28-летнюю жительницу столицы, которая, будучи в алкогольном опьянении “легкой степени”, курила сигарету на борту воздушного судна.

В отношении правонарушителя стражи порядка составили два административных материала по ч.1 ст. 440 КоАП РК “Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения”, по ч.1-2 ст.441 КоАП РК “Потребление табачных изделий на борту воздушного судна” и наложено административное взыскание в виде штрафа 55 МРП (168 465 тг), - рассказали стражи порядка.