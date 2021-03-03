Происшествия
Пьяный водитель сбил четырех школьниц в Алматинской области
Айдана Демесинова
Водитель автомашины "УАЗ" сбил четырех школьниц в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz.   

"Департамент полиции Алматинской области по факту наезда на детей сообщает, что 2 марта в 18:40 водитель автомашины "УАЗ" – 54-летний житель села Корам Енбекшиказахского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения (средняя степень), в селе Корам, следуя по улице Арзиева в северном направлении, на пересечении с улицей Абая допустил наезд на малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоящих на обочине", – говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.

Отмечается, что в результате наезда трое пострадавших детей с различными травмами были госпитализированы в Шелекскую районную больницу. Водитель помещен в медицинский вытрезвитель.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 ст. 345-1 УК РК "Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Назначены необходимые экспертизы.

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