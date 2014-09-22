Пять дней кинофестиваля, которые потрясли Биргит

Культура
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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Казалось, что даже сама природа благоволила "Евразии" – на протяжении всех фестивальных дней в Алматы стояла ясная солнечная погода, что не могло не сказаться на общей атмосфере кинофорума: все члены жюри в один голос охарактеризовали ее теплой и даже трепетной. И это, несмотря на очень плотный график работы, ведь помимо обязательных просмотров картин конкурсной программы им приходилось давать ежедневные пресс-конференции и мастер–классы, а продюсерам – проводить деловые встречи и заключать контракты.

Пять дней в творческих спорах, дискуссиях и поисках пролетели незаметно. Жюри сделало свой выбор. Гран-при международного X юбилейного кинофестиваля "Евразия" уехал в Израиль – лучшим признан фильм "Рядом с ней". Получая приз из рук самого Асанали Ашимова, режиссер картины Асаф Корман в ответ смог произнести только короткое, но емкое WOW. И лишь после минутного замешательства – свой спич победителя.

Но главным триумфатором нынешней "Евразии" стал казахский режиссер Нариман Туребаев. Сразу два жюри кинокритиков – ФИПРЕССИ и НЕТПАК за минималистский стиль интерпретации русской классики признали его фильм "Приключение" лучшим. А известный кинокритик из Великобритании, кстати, свободно владеющая языком Пушкина и Толстого, была сильно впечатлена работой нашего соотечественника.

– Все пять дней я нахожусь в приятном потрясении, – взволнованно говорит Биргит Боймерс. – От неповторимой атмосферы кинофестиваля, от общения с моими коллегами Андреа Мартини и Нигорой Каримовой, от уровня картин, представленных в программе, от удивительно красивого города с удивительно добрыми людьми. И сегодня я горда тем, что могу вручить приз выдающемуся режиссеру Нариману Туребаеву за его выдающуюся работу.

В номинации "Лучшая режиссерская работа" победил Бенедикт Эрлингссон с картиной "О лошадях и людях" (Исландия, Германия, Норвегия). Приз за "Лучшую мужскую роль" достался сразу четырем актерам из картины грузино-эстонского производства "Мандарины" – Лембиту Ульфсаку, Михаилу Месхи, Георгию Накашидзе и Элмо Нюганену. Молодая актриса Тина Далакишвили признана лучшей исполнительницей женской роли в фильме "Звезда" российского режиссера Анны Меликян.

В нынешнем году на кинофестивале праздновали еще один юбилей – 30 лет назад мировой кинематограф "накрыла" казахская "Новая волна". По такому случаю жюри учредило специальный приз, который достался молодому, но уже успешному режиссеру Рашиду Сулейменову за картину "Возвращение. Дорога домой". Еще один специальный приз кинофестиваля получил фильм "Голос степи" Ермека Шинарбаева с Жераром Депардье в главной роли. "За вклад в мировой кинематограф" наградили французского режиссера, сценариста и продюсера Коста Гавраса.

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