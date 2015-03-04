Пять медалей из Софии Свежий выпуск 815

В софийском финале нашу страну представляли Жанболат Тилегенулы (56 кг) и Камшыбек Конкабаев (свыше 91 кг). Жанболат уступил со счетом 0:3 узбекскому боксеру Муроджону Ахмадалиеву и стал серебряным медалистом турнира. Камшыбеку Конкабаеву в решающем бою также противостоял соперник из Узбекистана – Баходир Джалолов. Но противостоял недолго: в первом раунде казахстанец отправил его в нокаут и получил главный приз.

И все же именно узбекские боксеры первенствовали в неофициальном командном зачете, завоевав три золотые медали. У команд Азербайджана и Болгарии – по два победителя, казахстанцы с одной высшей наградой заняли четвертое место.