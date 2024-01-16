Пять верблюдов попали под поезд в Атырауской области

Полицейские привлекли к административной ответственности хозяев домашних животных за выпас скота в полосе отвода железной дороги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

13 января на станции Кулсары Атырауской области, машинист пассажирского поезда сообщением Волгоград – Ташкент применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях верблюдов. В итоге предотвратить наезд не удалось, пять верблюдов попали под поезд. В отношении хозяина верблюдов составлен административный протокол.

На днях подобный факт зафиксирован и на территории Павлодарской области. На перегоне ст.ст. Бозшаколь – Уленты грузовой поезд совершил наезд на пять лошадей. В результате животные погибли, незапланированная стоянка поезда составила 13 минут. Сотрудниками линейного отделения полиции на станции Екибастуз установлен владелец скота, им оказался 44-летний житель Павлодарской области. Хозяин домашних животных привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

Полицейские отмечают, что экстренные торможения и наезды на животных приводят к длительным простоям поездов, повреждениям локомотивов и непроизводительным потерям. В связи с этим, транспортные полицейские напоминают владельцам домашних животных о мерах безопасности и просят проявлять внимательность при выпасе животных вблизи железнодорожных путей.

