Пятиклассник «заминировал» школу в Костанае

Происшествия
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 В Костанае шутка пятиклассника обернулась для его родителей наказанием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

4 марта в полицию поступил звонок от ребенка, который заявил, что одну из городских школ якобы захватили террористы. На место незамедлительно выехали представители различных служб: полиция, спасатели, сотрудники КНБ. Специалисты провели проверку территории учебного заведения.

Угроза не подтвердилась, опасных предметов и подозрительных лиц не обнаружено. Полицейские быстро установили личность звонящего. Им оказался ученик 5 класса этой же школы. Шутка, которая привела к тревоге, обернулась для его семьи серьезными последствиями. В настоящее время по факту заведомо ложного сообщения полицией начато досудебное расследование. После принятия процессуального решения родители будут привлечены к ответственности.

В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП (на сегодняшний день — 19,6 млн тенге), либо исправительных работ в том же размере, а также ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом нужно помнить даже школьникам.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

#Костанай #школа #звонок

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